Alunos da Rede Municipal de Aquidauana avançam no projeto com Ovitrampas

O projeto “Vigilância Escolar para o Controle de Vetores”, realizado pela Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), por meio da equipe de Controle de Vetores, entrou na terceira etapa de desenvolvimento com os alunos das Escolas Municipais Franklin Cassiano e Erso Gomes.

Neste projeto, os alunos assumiram a missão de serem “agentes” na sua comunidade, para atuarem na prevenção a dengue e combate ao mosquito Aedes aegypti. Assim, os alunos aprenderam no projeto a capturar com Ovitrampas os mosquitos Aedes, e, na segunda etapa do projeto, com o auxílio dos agentes de endemias, os alunos realizaram a identificação e a contagem dos ovos coletados.

Ainda na segunda fase, eles observaram utilizando uma lupa, a eclosão dos ovos, estabelecendo o percentual das larvas e mosquitos adultos, machos e fêmeas, que nasceram no período da experiência com a armadilha.

Já na terceira etapa do projeto foi feita a identificação das larvas e contagem dos ovos do Aedes aegypti. As três etapas serão repetidas e o resultado final do projeto “Vigilância Escolar para o Controle de Vetores” culminará em outubro, com apresentação na feira de ciências das respectivas escolas.

Vale destacar que, este projeto não apenas busca fornecer conhecimento sobre a biologia e ecologia desses insetos, mas também capacitar os alunos a desempenharem um papel ativo na identificação, monitoramento e controle dos criadouros de mosquitos em suas comunidades.

É importante que a população se atente para os dados de seu bairro, pois é notável que houve um aumento significativo no número de ovos coletados em grande parte dos bairros. Somente com a ajuda da população é possível diminuir esse índice e proteger a sua família do mosquito Aedes.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana