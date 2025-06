Alunos da Rede Municipal participam da 1ª fase da 20ª OBMEP

Divulgação PMC

Estudantes do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino participaram, nesta terça-feira (3), da primeira fase da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A iniciativa é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem reconhecimento nacional por estimular o raciocínio lógico, a valorização da matemática e o talento dos alunos.

As provas, compostas por 20 questões objetivas, foram aplicadas diretamente nas unidades escolares, que também serão responsáveis pela correção, conforme o regulamento da olimpíada. Os estudantes tiveram 2h30 para resolver os desafios, com o conteúdo dividido por níveis: alunos do 6º e 7º anos fizeram a prova do Nível 1, enquanto os do 8º e 9º anos participaram pelo Nível 2.