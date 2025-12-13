Alunos da UEMS de Aquidauana terão transporte escolar

Depois de anos de reivindicação de estudantes e da comunidade acadêmica, o Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PSDB) anunciou oficialmente a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus destinado ao transporte dos estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) — Unidade Universitária de Aquidauana, que há muito tempo enfrentavam dificuldades de locomoção entre suas residências e o campus universitário.

A conquista, celebrada por lideranças estudantis, autoridades locais e famílias, representa um avanço significativo na infraestrutura de apoio ao ensino superior no município, cuja população estudantil vinha enfrentando desafios logísticos que afetavam a frequência e o desempenho acadêmico.

A UEMS de Aquidauana oferece cursos importantes, como Direito, Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, entre outros, e é uma das principais instituições de ensino superior da região, atraindo estudantes de áreas urbanas e rurais do Pantanal sul-matogrossense.

Em evento realizado na manhã desta sexta-feira (12) em Aquidauana, o deputado Dagoberto Nogueira destacou que a emenda parlamentar já foi empenhada e que a aquisição do veículo está em fase de tramitação para compra e entrega ao município, o que deve ocorrer nos próximos meses.

A iniciativa atende diretamente à demanda dos estudantes que há tempos reivindicavam um transporte digno e adequado para deslocamentos diários até a universidade, muitas vezes enfrentando dificuldades com os atuais meios de locomoção e mensalidades que oneravam a renda de muitas famílias. "Muitos alunos da UEMS não possuem condições de arcar com os custos do ônibus diariamente para se deslocar até o campus. Embora a distância seja de apenas 15 km, o valor mensal do transporte pesa significativamente no orçamento de diversas famílias, tornando-se um obstáculo para a continuidade dos estudos", afirmou Maria Eduarda Pereira Dau de Lima, estudante do 5º semestre do curso de Direito.

A estudante ainda complementou que a reivindicação já é antiga dos estudantes, anterior inclusive à implantação do curso de Direito em Aquidauana. "Garantir o transporte não é apenas uma questão de comodidade, mas de acesso, permanência e igualdade de oportunidades dentro da universidade pública. Muitos alunos dependem exclusivamente desse suporte para manter sua rotina acadêmica e avançar na formação profissional".

Estudantes e familiares comemoraram a notícia como uma vitória para a educação local. “Esse ônibus fará toda a diferença na nossa rotina. Antes tínhamos que organizar caronas ou gastar com transporte alternativo, o que pesava no orçamento de quem já luta para concluir a universidade. Agora teremos mais segurança e regularidade”, afirmou uma acadêmica do curso de Agronomia.

A conquista entra para a história local como um exemplo de articulação política e atendimento a uma demanda concreta da população estudantil, que por muitos anos lutou por condições mínimas de acesso à educação superior.