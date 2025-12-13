Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:12

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Alunos da UEMS de Aquidauana terão transporte escolar

Após anos de espera, Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou a aquisição de ônibus para deslocamento de estudantes da Unidade de Aquidauana da UEMS

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 07:56

Atualizado em 13/12/2025 às 08:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de anos de reivindicação de estudantes e da comunidade acadêmica, o Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PSDB) anunciou oficialmente a destinação de recursos para a aquisição de um ônibus destinado ao transporte dos estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) — Unidade Universitária de Aquidauana, que há muito tempo enfrentavam dificuldades de locomoção entre suas residências e o campus universitário.

A conquista, celebrada por lideranças estudantis, autoridades locais e famílias, representa um avanço significativo na infraestrutura de apoio ao ensino superior no município, cuja população estudantil vinha enfrentando desafios logísticos que afetavam a frequência e o desempenho acadêmico.

A UEMS de Aquidauana oferece cursos importantes, como Direito, Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, entre outros, e é uma das principais instituições de ensino superior da região, atraindo estudantes de áreas urbanas e rurais do Pantanal sul-matogrossense.

Em evento realizado na manhã desta sexta-feira (12) em Aquidauana, o deputado Dagoberto Nogueira destacou que a emenda parlamentar já foi empenhada e que a aquisição do veículo está em fase de tramitação para compra e entrega ao município, o que deve ocorrer nos próximos meses.

A iniciativa atende diretamente à demanda dos estudantes que há tempos reivindicavam um transporte digno e adequado para deslocamentos diários até a universidade, muitas vezes enfrentando dificuldades com os atuais meios de locomoção e mensalidades que oneravam a renda de muitas famílias. "Muitos alunos da UEMS não possuem condições de arcar com os custos do ônibus diariamente para se deslocar até o campus. Embora a distância seja de apenas 15 km, o valor mensal do transporte pesa significativamente no orçamento de diversas famílias, tornando-se um obstáculo para a continuidade dos estudos", afirmou Maria Eduarda Pereira Dau de Lima, estudante do 5º semestre do curso de Direito.

A estudante ainda complementou que a reivindicação já é antiga dos estudantes, anterior inclusive à implantação do curso de Direito em Aquidauana. "Garantir o transporte não é apenas uma questão de comodidade, mas de acesso, permanência e igualdade de oportunidades dentro da universidade pública. Muitos alunos dependem exclusivamente desse suporte para manter sua rotina acadêmica e avançar na formação profissional".

Estudantes e familiares comemoraram a notícia como uma vitória para a educação local. “Esse ônibus fará toda a diferença na nossa rotina. Antes tínhamos que organizar caronas ou gastar com transporte alternativo, o que pesava no orçamento de quem já luta para concluir a universidade. Agora teremos mais segurança e regularidade”, afirmou uma acadêmica do curso de Agronomia.

A conquista entra para a história local como um exemplo de articulação política e atendimento a uma demanda concreta da população estudantil, que por muitos anos lutou por condições mínimas de acesso à educação superior.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Educação

Aquidauana assina ordem de serviço para construção de novo CMEI

Clima

Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

Aquidauana oferece oficinas gratuitas para comerciantes e ambulantes

Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

IFMS de Aquidauana oferece 20 vagas em Logística 

Aquidauana

Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

IFMS de Aquidauana oferece 20 vagas em Logística 

ÚLTIMAS

Tráfico

PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

A iniciativa foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e ampliar o interesse dos alunos pelo campo literário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo