Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas

Após conquistar uma vaga para representar o Mato Grosso do Sul no JEBs em julho deste ano, a delegação de Anastácio voltou a protagonizar a cena no Estado ao brilhar na 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar 2025, promovido pela Fesmax (Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez). O evento aconteceu no sábado (23), em Dourados, e contou com a participação de 14 enxadristas de Anastácio, acompanhados pelos técnicos Adriana Pariz e Érico da Silva.

A atuação foi expressiva: a delegação levou três troféus, sendo dois de campeão e um de vice-campeão, consolidando o município como referência na base do esporte da mente.

Destaque para Sophia Eduarda Pariz da Silva, com apenas seis anos, que conquistou o título de campeã na categoria Sub08 Feminina. Luísa Pariz Cacho, de nove anos, chegou perto do ouro e ficou com o vice-campeonato na Sub10 Feminina.

E Éryco Augusto Pariz da Silva, de doze anos, foi CAMPEÃO na Sub14 Masculina.

Além dos destaques individualizados, a participação da delegação contou com diversas finais e posições expressivas: Júlia Romero Vicente (Sub08 Feminina, 6º lugar), Geovanni de Souza Roa Fontes (Sub10 Masculino, 15º), Nicole Queiroz da Silva (Sub12 Feminina, 13ª), Mariana Andrade de Lima Pereira (Sub12 Feminina, 16ª), Enzo Roberto da Paixão Lima (Sub12 Masculino, 6º), Adryan Ribeiro dos Santos (Sub12 Masculino, 10º), Thaís Nunes Coelho (Sub14 Feminina, 5ª) e Joyce Pessoa Arruda (Sub14 Feminina, 6ª).

Também marcaram presença: Estela Andrade de Lima Pereira (Sub14 Feminina, 10ª) e Matheus Bispo Pereira (Sub14 Masculino, 4º), além de Claudemir Henrry Pariz Alaman (Sub14 Masculino, 15º).

A missão de Anastácio no circuito segue com mais duas etapas até o fim do ano, e o município entra com tudo na briga pelo título estadual nas categorias Sub08, Sub10, Sub12 e Sub14.

A cidade reafirma o compromisso com o desenvolvimento esportivo desde a base, apoiando jovens talentos com suporte da prefeitura, da Secretaria de Esportes, do CEMAX - Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, da EECIM Maria Corrêa Dias e da EE Dep Carlos Souza Medeiros, bem como o incentivo dos familiares.

Ao todo, a delegação demonstrou dedicação e talento, colocando Anastácio no mapa do xadrez escolar estadual e abrindo caminho para novas conquistas no cenário nacional.

