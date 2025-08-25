Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:12

Buscar

Últimas notícias
X
2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez

Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas

O evento aconteceu em Dourados e contou com a participação de 14 enxadristas de Anastácio

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 11:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo Pessoal

Após conquistar uma vaga para representar o Mato Grosso do Sul no JEBs em julho deste ano, a delegação de Anastácio voltou a protagonizar a cena no Estado ao brilhar na 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar 2025, promovido pela Fesmax (Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez). O evento aconteceu no sábado (23), em Dourados, e contou com a participação de 14 enxadristas de Anastácio, acompanhados pelos técnicos Adriana Pariz e Érico da Silva.

A atuação foi expressiva: a delegação levou três troféus, sendo dois de campeão e um de vice-campeão, consolidando o município como referência na base do esporte da mente.

Destaque para Sophia Eduarda Pariz da Silva, com apenas seis anos, que conquistou o título de campeã na categoria Sub08 Feminina. Luísa Pariz Cacho, de nove anos, chegou perto do ouro e ficou com o vice-campeonato na Sub10 Feminina.

E Éryco Augusto Pariz da Silva, de doze anos, foi CAMPEÃO na Sub14 Masculina.

Além dos destaques individualizados, a participação da delegação contou com diversas finais e posições expressivas: Júlia Romero Vicente (Sub08 Feminina, 6º lugar), Geovanni de Souza Roa Fontes (Sub10 Masculino, 15º), Nicole Queiroz da Silva (Sub12 Feminina, 13ª), Mariana Andrade de Lima Pereira (Sub12 Feminina, 16ª), Enzo Roberto da Paixão Lima (Sub12 Masculino, 6º), Adryan Ribeiro dos Santos (Sub12 Masculino, 10º), Thaís Nunes Coelho (Sub14 Feminina, 5ª) e Joyce Pessoa Arruda (Sub14 Feminina, 6ª).

Também marcaram presença: Estela Andrade de Lima Pereira (Sub14 Feminina, 10ª) e Matheus Bispo Pereira (Sub14 Masculino, 4º), além de Claudemir Henrry Pariz Alaman (Sub14 Masculino, 15º).

A missão de Anastácio no circuito segue com mais duas etapas até o fim do ano, e o município entra com tudo na briga pelo título estadual nas categorias Sub08, Sub10, Sub12 e Sub14.

A cidade reafirma o compromisso com o desenvolvimento esportivo desde a base, apoiando jovens talentos com suporte da prefeitura, da Secretaria de Esportes, do CEMAX - Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, da EECIM Maria Corrêa Dias e da EE Dep Carlos Souza Medeiros, bem como o incentivo dos familiares.

Ao todo, a delegação demonstrou dedicação e talento, colocando Anastácio no mapa do xadrez escolar estadual e abrindo caminho para novas conquistas no cenário nacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Aquidauana

Hilux é apreendida com documento vencido e motorista sem CNH

Corumbá

Mulher se fere ao ser jogada pelo ex para fora de carro em movimento

Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus

Aquidauana

Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

Publicidade

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

ÚLTIMAS

24ª edição

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados

Inmet

Aquidauana registra 12ºC nesta segunda-feira

Não chove máxima não passa dos 29ºC

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo