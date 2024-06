Alunos de Aquidauana aprendem a se prevenir de doenças infecciosas

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com acadêmicas do curso de enfermagem da Universidade Anhanguera, realizou um ciclo de ações educativas nos Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI) de Aquidauana.

A ação aconteceu nos dias 04 e 05 de junho, nos CMEIs Andréa Pace, Vereador Ademir Brites e Dona Mafalda. Os acadêmicos de enfermagem, de forma lúdica, trabalharam a prevenção com as crianças, principalmente, de doenças infecciosas, dentre elas a síndrome “mão-pé-boca”, uma doença altamente contagiosa causada por vírus.

As acadêmicas de enfermagem da Universidade Anhanguera de Aquidauana em visita aos CMEIs apresentaram teatros, músicas e mostraram para os pequeninos como evitar a transmissão do “mão-pé-boca”, ensinando medidas de higiene e educação em saúde, tudo numa linguagem e de forma lúdica para que eles pudessem compreender melhor.

Para as crianças também foi destacado a importância de lavar as mãos antes e após as refeições e, ainda, logo após usarem o banheiro. Esse projeto junto aos CMEIs é uma ação de educação em saúde, buscando orientar e ensinar as crianças na fase de aprendizagem e descoberta que elas estão vivenciando.