Alunos de Camisão aprendem sobre o coleta e pesquisa sobre o Aedes aegypti

A equipe de Controle de Vetores de Aquidauana esteve no distrito de Camisão, na Escola Municipal Franklin Cassiano, palestrando para os alunos do 8º e 9º, que participam do projeto “Vigilância Escolar para o Controle de Vetores”.

Na prática, os alunos assumem a missão de serem “agentes” na sua comunidade do distrito, para atuarem na prevenção a dengue e combate ao mosquito Aedes aegypti. Os alunos aprenderão no projeto a capturar com Ovitrampas os mosquitos Aedes, posteriormente, com o auxílio dos agentes de endemias eles aprenderão a fazer a contagem, a eclosão e estabelecer o percentual das larvas e mosquitos adultos, machos e fêmeas, que nasceram no período da experiência com a armadilha.

Na sexta-feira, 03, após a palestra, acompanhados da equipe de Controles de Vetores, da diretora da Escola Franklin Cassiano – Ana Fábia Damasceno, da professora de Ciências Biológicas – Eliane Lima Costa, os alunos foram até uma residência próxima à escola para implantarem a armadilha e iniciar a experiência.

“É a primeira vez que uma ação como essa será feita no distrito de Camisão. O mais importante é que conseguiremos coletar dados verídicos e, ao mesmo tempo, também trabalhar a biologia e a educação em saúde com os alunos. Agradecemos a parceria da Escola Municipal Franklin Cassiano e a disposição dos alunos para esse projeto”, afirmou o agente Waldemar Celetino Filho.

O mosquito Aedes, que inclui espécies como o Aedes aegypti e o Aedes albopictus são os mais importantes vetores de arbovírus para o homem, é transmissor da dengue, zika, Chikungunya e febre amarela, são pequenos, de cor escura e com listras brancas no corpo e nas pernas, sendo conhecidos como os mosquitos "domésticos" devido à sua preferência por habitar próximo às residências.

Os mosquitos Aedes tendem a se reproduzir em locais comuns dentro e ao redor das residências, como tanques de água, recipientes temporários, tanto dentro quanto fora das casas, incluindo recipientes como potes, barris, pneus, latas, garrafas e vasos de plantas.

Vale destacar que, este projeto não apenas busca fornecer conhecimento sobre a biologia e ecologia desses insetos, mas também capacitar os alunos a desempenharem um papel ativo na identificação, monitoramento e controle dos criadouros de mosquitos em suas comunidades.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana