Alunos de Miranda apresentam projetos inovadores em feira de ciência de Aquidauana

"A robótica e a sustentabilidade precisam andar juntas" projeto dos alunos Lucas, Luiz Miguel, Davi, Luiz Henrique e Rayeni / Ronald Régis/ O Pantaneiro

A Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, de Miranda, marcou presença pela primeira vez na Feira de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) no campus de Aquidauana. O evento, que começou na segunda-feira (28) e termina hoje (30), reúne estudantes de diversas regiões e finaliza com a premiação dos melhores projetos.

Variedade de projetos



Sob a liderança do diretor Emerson Trickes, a escola trouxe 13 projetos criados pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio, abrangendo diversas áreas do conhecimento, incluindo robótica, ciências humanas e naturais, e linguagens. Entre os destaques, projetos voltados para a sustentabilidade e cultura indígena mostraram o comprometimento dos alunos em integrar a ciência e a tecnologia às realidades locais e regionais.

Diretor da Escola, Emerson Trickes - Foto: Ryan Santos/ Jornal O Pantaneiro





Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o diretor Emerson destacou a importância da feira para os estudantes. "Além da experiência de apresentar seus projetos, os alunos enriquecem seu conhecimento e currículo. Muitos estão empolgados, orgulhosos de poder contribuir para a ciência desde cedo, desenvolvendo criatividade e senso crítico".

Iniciação científica



Wanessa Brandão, coordenadora de práticas inovadoras do IFMS, comentou sobre o impacto da feira na formação dos jovens. Ela explicou que o evento desperta nos alunos o interesse pela ciência, incentivando-os a criar soluções que possam resolver problemas da sociedade. "Esse contato com a iniciação científica ajuda os alunos a enxergar a educação de uma maneira diferente, com a possibilidade de construir uma base sólida que pode ser aplicada em suas futuras carreiras".

Wanessa Brandão, coordenadora de práticas inovadoras do IFMS - Foto: Ryan Santos/ Jornal O Pantaneiro

A feira também se destaca por atrair escolas de diferentes municípios, proporcionando uma troca de experiências entre os estudantes e ampliando o alcance do conhecimento científico. Para Emerson Trickes, essa parceria já é considerada um sucesso e será mantida nos próximos anos.

Projetos inspiradores



Entre os alunos que representaram a Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, Almir Corrêa, de 17 anos, apresentou o projeto “Memórias em Ruínas,” que busca valorizar os remanescentes históricos de Miranda. “Nossa intenção é criar um website com informações sobre esses locais históricos, promovendo o turismo histórico junto ao ecológico, além de chamar a atenção do governo para a preservação desses patrimônios,” explicou Almir.

Almir Corrêa, de 17 anos, apresentou o projeto “Memórias em Ruínas - Foto: Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro



Outro projeto em destaque é o de Lucas Gomes, de 16 anos, chamado "Uma Jornada Artesanal em Suas Mãos". Lucas e sua colega Janaína trabalham para promover a arte terena e o artesanato manual. “Queremos mostrar a importância do trabalho artesanal como expressão cultural da nossa comunidade,” disse Lucas, que aprendeu as técnicas com sua tia e valoriza a paciência e o tempo necessários para criar cada peça.

Lucas e Janaína com o Projeto "Uma Jornada Artesanal em Suas Mãos" - Foto: Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro





Luiz Miguel Gomes Marques, de 15 anos, trouxe um projeto de robótica focado na sustentabilidade, onde os alunos utilizaram materiais reciclados para desenvolver suas criações tecnológicas. “A robótica e a sustentabilidade precisam andar juntas. Quando reutilizamos materiais, diminuímos as emissões de gases poluentes e contribuímos para o meio ambiente,” comentou Luiz Miguel, que ressaltou a importância do trabalho em equipe e do desenvolvimento de competências críticas.



Expectativas e futuro

A participação na Feira de Ciência e Tecnologia do IFMS deixou uma marca importante nos alunos e na equipe pedagógica da Escola Dona Rosa Pedrossian, que já planeja retornar nos próximos anos com novos projetos e uma base ainda mais sólida em iniciação científica.



Hoje, ao fim do evento, os melhores trabalhos serão premiados, e a expectativa dos alunos de Miranda é alta. Para eles, a feira representou uma oportunidade única de crescimento, aprendizado e integração com o mundo da ciência e inovação.