Alunos do 9º ano da Escola Erso Gomes se formam em evento no Village Espaço

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

Mais uma formatura agitou a noite aquidauanense de terça-feira (10), desta vez o evento foi no Village Espaço de Eventos e se formaram os alunos do 9º ano da Escola Municipal Erso Gomes. O prefeito Odilon Ribeiro participou do evento.

Em meio a homenagens e muita festa, aconteceu a despedida dos recém-formados, que agora irão cursar o 1º ano do Ensino Médio em outra escola, tendo em vista que a Escola Erso Gomes atende do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A solenidade contou com a presença de familiares, corpo docente e direção da escola Erso Gomes, prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza e da secretária de Educação – Luzia Cunha.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Odilon contou que, durante a terça-feira (10), foi ao Pantanal com a secretária Luzia Cunha e o prefeito eleito Mauro, onde está sendo reformada a sede da fazenda Tupã Cyretan e funcionará a escola, para atender os filhos das famílias que trabalham na região pantaneira, mas que fez questão de voltar a tempo para participar da formatura.

“Viemos para dar um abraço em cada pai, familiar e cada formando, para parabenizar por mais esta etapa concluída com sucesso e dizer que vocês são uma juventude linda, por isso tenho certeza que nosso país vai dar cada vez mais certo”, destacou o prefeito.

Ainda em sua fala, o prefeito Odilon foi enfático ao lembrar que “a Erso Gomes é uma das maiores escolas do município, com mais de mil alunos e, assim como as demais, está recebendo atenção e investimentos, está passando por uma reforma de quase 3 milhões de reais de recursos próprios.

“Tenho realizado alguns sonhos e um deles era reformar e melhorar a nossa Escola Erso Gomes. Tenham certeza que ela vai ficar muito bonita e acolhedora. Nossos alunos merecem!”, pontuou o prefeito.

A anfitriã da formatura, Profª Sheila Gonçalves - diretora da Escola Erso Gomes, ao fazer uso da palavra agradeceu: “prefeito muito obrigado por este momento importante que a escola vive, que é essa reforma histórica. Em nome de toda comunidade escolar, só temos gratidão por sua gestão e pelo trabalho feito em prol da educação municipal”.

Voltando-se para os formandos, a diretora Sheila concluiu: “meus amados, que vocês continuem em busca dos sonhos de vocês, para se tornarem os profissionais que almejam. Nós, enquanto escola, estaremos sempre prontos para ajudá-los. Hoje, vocês familiares vivem um momento único, pois estão vendo seus filhos fecharem um ciclo. Continuem presentes na vida e na educação deles. Parabéns, formandos!”.

Logo após a entrega dos certificados de conclusão do Ensino Fundamental, ao som do DJ André Mello, os presentes puderam dançar e depois se confraternizarem no jantar.

REFORMA DA ESCOLA

Com investimento de um pouco mais de R$ 2,4 milhões, a obra de reforma da Escola Municipal Erso Gomes está sendo custeada integralmente com recursos próprios do município.

Os banheiros ganharam novos azulejos, pinturas e instalações elétricas e hidráulicas novas. O pátio central ganhou cobertura feita de telha termoacústica e piso de granilite.

Entre as melhorias, a reforma contempla também as salas e a cozinha. Na cozinha foi realizada a troca do telhado, colocação de exaustor em aço e ampliação das janelas para maior ventilação, assim como, troca do piso, pintura, novas portas e janelas e, instalação de armários de mármore para melhor organização de panelas e mantimentos. O investimento na cozinha também reflete na qualidade da educação e melhor condição de trabalho para as merendeiras.

A reforma da Escola Municipal Erso Gomes também conta com reparos nas paredes e colunas de sustentação, troca de todo o telhado das salas de aula, com instalação de telhas termoacústica, novas instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral.

A Escola Municipal Erso Gomes fica localizada no bairro da Santa Terezinha, um dos mais populosos do município, recebe alunos de várias regiões da cidade. Atualmente, a escola tem 1.052 alunos matriculados, 70 professores e 20 funcionários.