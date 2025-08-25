Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:14

Educação

Alunos do Aquidauana participam de aula prática sobre primeiros socorros com SAMU

O objetivo da atividade foi capacitar os estudantes para agir em situações de urgência e emergência até a chegada de equipes especializadas

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 11:19

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Os alunos do curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar) participaram de aula técnica e prática conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau). A atividade foi realizada na última quinta-feira (21).

O objetivo da atividade foi capacitar os estudantes para agir em situações de urgência e emergência até a chegada de equipes especializadas.

Durante o encontro, a enfermeira Vanessa Arce e o técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa conduziram palestras e treinamentos práticos, abordando temas como desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, imobilização de fraturas, atendimento em convulsões, reanimação cardiopulmonar (RCP) e cuidados com queimaduras.

A ação integrou a disciplina Noções Básicas de Saúde, Alimentação e Nutrição Infantil e buscou preparar os estudantes para atuar com segurança em situações de emergência. Segundo o coordenador do SAMU, Héverton Bastos, a capacitação permite que mais pessoas tenham condições de prestar primeiros socorros antes da chegada de profissionais especializados.

