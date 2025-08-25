Alunos do Aquidauana participam de aula prática sobre primeiros socorros com SAMU

O objetivo da atividade foi capacitar os estudantes para agir em situações de urgência e emergência até a chegada de equipes especializadas
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
Os alunos do curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar) participaram de aula técnica e prática conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau). A atividade foi realizada na última quinta-feira (21).
O objetivo da atividade foi capacitar os estudantes para agir em situações de urgência e emergência até a chegada de equipes especializadas.
Durante o encontro, a enfermeira Vanessa Arce e o técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa conduziram palestras e treinamentos práticos, abordando temas como desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo, imobilização de fraturas, atendimento em convulsões, reanimação cardiopulmonar (RCP) e cuidados com queimaduras.
A ação integrou a disciplina Noções Básicas de Saúde, Alimentação e Nutrição Infantil e buscou preparar os estudantes para atuar com segurança em situações de emergência. Segundo o coordenador do SAMU, Héverton Bastos, a capacitação permite que mais pessoas tenham condições de prestar primeiros socorros antes da chegada de profissionais especializados.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Corumbá
Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus
24ª edição
Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados
Inmet
Não chove máxima não passa dos 29ºC
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS