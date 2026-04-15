Alunos do CAIC Antônio Pace visitam aldeia de Aquidauana na Semana dos Povos Indígenas

ação contou com o apoio da direção e coordenação escolar, professores, monitores da Polícia Militar / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A educação em Aquidauana foi além da sala de aula nesta terça-feira (14). Os alunos do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Cívico-Militar CAIC Antônio Pace participaram de uma experiência especial com o projeto “Caminhando e conhecendo uma aldeia indígena”, realizado em alusão à Semana dos Povos Indígenas, que ocorre de 13 a 20 de abril.

Os estudantes visitaram a Aldeia Urbana Tico Lipu, onde foram recebidos pelo cacique, que compartilhou histórias, tradições e conhecimentos sobre o povo Terena. O momento foi de aprendizado, troca cultural e valorização das raízes históricas da região.

O trajeto de aproximadamente 3 quilômetros foi feito a pé, com acompanhamento de professores e monitores, promovendo também integração e socialização entre os alunos. A atividade incentivou o contato com a natureza e a reflexão sobre a importância da preservação das culturas indígenas.

A ação contou com o apoio da direção e coordenação escolar, professores, monitores da Polícia Militar, além do 7º Batalhão da PM, Corpo de Bombeiros e Sanesul, que garantiram a segurança e a logística necessárias para a realização da visita.

A iniciativa integra as atividades da Semana dos Povos Indígenas, celebrada anualmente em abril, e reforça o compromisso da escola com uma educação que valoriza a diversidade cultural e o respeito às tradições dos povos originários.

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