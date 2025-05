A participação dos estudantes no evento reforça o compromisso da escola com o esporte e o desenvolvimento integral dos alunos / Arquivo Pessoal, Divulgação

Estudantes da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, de Aquidauana, fizeram bonito neste fim de semana, nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, representando com orgulho o município em uma competição de futsal de alto nível. A equipe, composta por jovens entre 15 e 17 anos, do 2º e 3º ano do ensino médio, mostrou talento, dedicação e espírito esportivo ao conquistar uma vitória emocionante contra o time de Três Lagoas.

O destaque da partida foi a disputa nos pênaltis, que terminou com a defesa decisiva do goleiro Davi Lino, garantindo a classificação do time de Aquidauana. Um vídeo do último pênalti mostra a emoção do momento, com Davi realizando uma defesa espetacular que deixou a torcida e os colegas de equipe em êxtase.

O técnico Denner Elias Ferreira, que acompanha de perto a equipe, comentou sobre a atuação dos jovens: “Eles treinaram bastante e mostraram muita garra. Essa vitória é resultado de esforço e união. Estamos muito orgulhosos de todos.”

A equipe contou ainda com os goleiros Andrey Lima e Davi Lino, além de jogadores como Brayan, Micael, Samuel, Calebe, Pedro, Caio e Jean, que demonstraram excelente desempenho durante toda a competição.

A participação dos estudantes no evento reforça o compromisso da escola com o esporte e o desenvolvimento integral dos alunos, incentivando a prática esportiva e o trabalho em equipe.

Veja o vídeo:

