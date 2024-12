Alunos do CMEI Ênio Cabral se formam com linda cerimônia

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

Cerimônia de formatura para os alunos das turmas do Pré II A e Pré II B do CMEI Ênio Cabral, foi realizada na noite de ontwm (5), em Aquidauana. O evento marcou o encerramento de uma etapa importante na trajetória escolar das crianças.

A formatura contou com a presença de familiares, professores, da secretária de Educação Luzia Cunha e equipe da SEMED, que celebraram o momento especial na vida dos pequenos formandos. A decoração colorida e os sorrisos no rosto das crianças tornaram a noite ainda mais encantadora.

Durante a cerimônia, as crianças receberam homenagens e fizeram apresentações, encantando o público. A entrega dos certificados de conclusão foi o ponto alto do evento, simbolizando o início de uma nova jornada para os pequenos que agora seguem para o ensino fundamental.

A secretária de Educação, Luzia Cunha, parabenizou os formandos e reafirmou o compromisso de continuar oferecendo uma educação de qualidade para todas as crianças do município. "Parabéns aos formandos do Pré do CMEI Enio Cabral e, também, a toda equipe pelo trabalho desenvolvido! Que essa conquista seja o início de muitas outras na vida das crianças! E vamos continuar oferecendo qualidade de ensino para todas as crianças".

A diretora do CMEI, Neli Gamarra, destacou a importância desse momento. "A formatura do Pré é mais do que uma celebração, é o reconhecimento do esforço e dedicação das nossas crianças, professores e famílias. Estamos muito orgulhosos de cada um dos nossos alunos", disse a diretora Neli.