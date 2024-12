Alunos do CMEI Maria Scaff se formam em cerimônia no Lions Clube

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

O CMEI Marisa Scaff, em Aquidauanam, realizou uma cerimônia emocionante para celebrar a formatura das turmas da pré-escola, no Lions Clube de Aquidauana.

O evento, que contou com apresentações musicais, o juramento dos pequenos formandos e momentos de confraternização, marcou o encerramento de uma etapa importante na vida educacional das crianças.

As famílias dos alunos compareceram para prestigiar a conquista dos formandos, que demonstraram todo o aprendizado e alegria acumulados ao longo do ano.

Prestigiaram também a formatura a coordenadora do CMEI - Luciene Larson, a presidente da associação de pais e mestres e, também, a presidente do Lions Clube de Aquidauana - Inácia Gabriel.

Durante a cerimônia, o juramento foi um dos momentos mais marcantes. As crianças prometeram continuar aprendendo, respeitando os colegas e professores, e valorizando os ensinamentos recebidos na escola.

A diretora do CMEI, Joelma Medeiros, parabenizou os alunos, professores e famílias pelo trabalho conjunto ao longo do ano.

“Esta formatura não é apenas uma celebração, mas um marco do compromisso de todos nós com a formação das nossas crianças. Elas são o futuro da nossa cidade, e estamos muito orgulhosos do que elas já conquistaram”, afirmou a diretora Joelma.

“A formatura de hoje é apenas o começo de uma longa caminhada. Que cada criança aqui continue sendo incentivada a sonhar alto, a acreditar no seu potencial“, disse a chefe de gabinete da secretaria de Educação, Cristiane Ocampos, no ato representando a secretária Luzia Cunha.

Já a madrinha das turmas formandas, Tatiane Scaff, filha da D. Marisa Scaff que dá o nome ao CMEI agradeceu pela homenagem e parabenizou as crianças.

“É uma honra ser madrinha dessas turmas tão especiais. Ser escolhida como madrinha desta formatura é algo que enche meu coração de orgulho e responsabilidade. Ao olhar para cada um de vocês, pequenos formandos, vejo um futuro cheio de possibilidades, sonhos e conquistas. É uma alegria imensa saber que, de alguma forma, faço parte deste momento tão importante na trajetória de vocês. Muito obrigada e parabéns, formandos! Este é apenas o começo de um futuro brilhante”, concluiu a madrinha.

O evento foi finalizado com muita emoção e alegria, com entrega de diplomas para os pequenos formandos.