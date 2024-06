Alunos do Falcão conquistam vaga na 3ª Copa de Futsal para representar Aquidauana

Aquidauana sediou entre os dias 07 e 09 de junho, a 2ª etapa da Copa FEEMS de Futsal Escolar, com jogos no Ginásio Poliesportivo com a presença de 12 equipes das cidades: Rio Brilhante, Nioaque, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio e Aquidauana, nos naipes masculino e feminino.

Nesta etapa disputada em Aquidauana, a equipe do Instituto Educacional Falcão, no naipe feminino, ficou em primeiro lugar e garantiu vaga na etapa final que será realizada de 13 a 15 de dezembro, na Taça dos Campeões, em Campo Grande.

Já a outra equipe que representou o município neste mesmo naipe, a Escola Dóris Mendes Trindade ficou em 3º lugar. No naipe masculino, a equipe aquidauanense melhor colocada nesta 2ª fase foi a Escola Dóris Mendes Trindade que ficou em 4ª lugar. Em primeiro lugar ficou a escola Santa Tereza, de Corumbá que também se garantiu na Copa dos Campeões.

Os demais representantes de Aquidauana no naipe masculino foram: Cândido Mariano, Instituto Educacional Falcão e CEJAR. As disputas envolvem estudantes nascidos nos anos base de 2010, 2011 e 2012.

O evento foi uma realização da Federação Escolar de Esporte de MS (FEEMS), com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, Fundação de Esportes do Município (FEMA), Secretaria Municipal de Educação e Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana