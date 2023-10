Alunos do IFMS de Aquidauana destacam-se na 38° Mostratec com projetos inovadores

Estudantes concorrem ao prêmio / Reprodução

Alunos do Instituto Federal de MS, Campus Aquidauana, estão concorrendo à premiação na 38ª Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Este ano, o evento apresenta 785 projetos de ensino médio e técnico, ensino fundamental e educação infantil na Fenac, em Novo Hamburgo (RS).

Uma das responsáveis pelo projeto IARA, Maria Eduarda Pereira Dau de Lima, afirma que os participantes ainda não conhecem a premiação, mas estão muito entusiasmados.

De Aquidauana, dois projetos foram selecionados: o IARA, uma inteligência artificial para previsão de alagamentos em rios, e o robô Arduino, capaz de seguir linhas pretas de forma autônoma, inicialmente tentando imitar um sistema solar.

A Mostratec é uma feira de ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. No evento, jovens cientistas da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apresentam projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano. Além da exposição de projetos, a Mostratec conta com eventos integrados, como o SIET - Seminário Internacional de Educação Tecnológica, Robótica Educacional e atividades esportivas e culturais.

Projeto IARA - Inteligência Artificial em Rios para Previsão de Alagamentos

As alunas Maria Eduarda Pereira Dau de Lima, Julia Figueiredo Silva e Marcella Hernandes de Souza, sob orientação do professor Sidney Roberto de Souza, criaram o projeto.

O principal objetivo é prever cheias, um dos desafios na segurança hídrica no Brasil devido à escassez de dados hidrometeorológicos. O projeto envolve o processamento de dados, modelos de inundação baseados em aprendizado de máquina, avaliação de risco e um sistema de alerta de inundação. Os dados da Agência Nacional das Águas (ANA) e dados de precipitação derivados de satélite são usados para desenvolver a previsão. A Inteligência Artificial é essencial na modelagem, sendo treinados e validados com dados históricos da ANA. Um aplicativo será desenvolvido para emitir alertas de inundação para a sociedade civil e empresas especializadas.

Projeto Robô Arduino Seguidor de Linha

Os estudantes responsáveis pelo projeto são Abelardo Ribeiro, Emanoelly Ferreira e Vitória dos Santos, orientados pelo professor Ygo Aquino Brito.

O projeto inicialmente visava criar um robô com Arduino capaz de seguir linhas pretas de forma autônoma, imitando um sistema solar. No entanto, durante o desenvolvimento, eles descobriram diversas utilidades na sociedade, principalmente na área da educação. O robô é capaz de diferenciar o branco do preto usando um detector reflexível de infravermelho.

Concluíram que o robô poderia auxiliar o aprendizado de diversas disciplinas de forma acessível, contribuindo para o entendimento de conceitos complexos.

