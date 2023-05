Alunos do IFMS participam do 1° Pantanaves com aula de observação na Lagoa Comprida

Alunos do IFMS realizaram aula prática no 1° Pantanaves / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Alunos do IFMS (Instituto Federal de MS) do campus Aquidauana participaram nesta quarta-feira, dia 3, da programação do 1° Pantanaves, evento dedicado a palestras e oficinas de observação de aves. Os alunos, professores e observadores realizaram uma aula prática no Parque da Lagoa Comprida.

Diretora do IFMS, Hilda Romero, disse ao O Pantaneiro que os alunos do Instituto tiveram um aula diferente com workshop sobre as aves na Lagoa Comprida.

"Esse é o primeiro workshop de observação das aves em parceria com o Instituto Morro Azul. Estamos com os alunos do quinto período de edificações em informática do matutino. Eles vieram acompanhados da professora Ana e da professora Mariana de biologia. Participamos das palestras de manhã e no período da tarde fizemos a aula prática de observação das aves."

A diretora destacou que a Lagoa Comprida é ótima para observação de aves. Segundo ela, a programação de aulas práticas é uma forma de levar a observação para se preservar a natureza.

O biólogo e especialista em observação de aves, Edson Moroni, destacou que a ideia é contemplar a natureza e praticar a observação em biomas com vocação para esses animais.

"A ideia do evento é promover a observação de aves e valorização desse bioma. Queremos fazer com que os moradores daqui observem e valorizem essas aves. Falamos sobre as araras-azuis, da biodiversidade, da fauna e da riqueza que existe em Aquidauana."

Moroni defende que Aquidauana tem vocação natural para o turismo de observação. "Temos diversos cenários lindos e podemos trazer o turismo para essas regiões. Quando a gente vem até a Lagoa Comprida e enxerga essas aves coabitando esse sistema, podemos ver a importância de preservar esse meio ambiente. A gente espera que esses estudantes da próxima vez que vierem aqui consigam ter a percepção do ecossistema, que vejam a importância da preservação e tenham esse sentimento de proteção."

O pesquisador, mestre em geografia e diretor do Instituto Morro Azul, Elbio Gasoso, explicou ao O Pantaneiro que o primeiro Pantanaves tem o objetivo de fomentar a observação de aves em Aquidauana.

"A gente tem Aquidauana como segundo ponto com mais registros de aves em Mato Grosso do Sul. O Instituto Morro Azul foi criado em 2019 tendo como objetivo fomentar a pesquisa, registro da história, cultura e meio ambiente junto com o turismo da nossa região. E no evento de hoje abrimos workshop com alguns palestrantes e aulas práticas."

Gasoso destacou que o momento é importante para aplicar a temática de meio ambiente e sustentabilidade em Aquidauana.

Global Big Day

O 1° Pantanaves também tem na agenda o evento chamado Global Big Bay, que é um evento mundial de observação de aves com a participação de diversos países. Os aquidauanenses poderão contribuir com a ciência coletando informações sobre as aves que vivem no Distrito de Piraputanga e compartilhando os dados em plataforma online global.

Segundo Gasoso, o grupo de Aquidauana vai para Piraputanga com um trajeto de avistamento pronto. O evento é aberto e todos podem se cadastrar para participar.

A programação contará com café da manhã e almoço.

Evento

As palestras acontecem no auditório da UFMS no Campus II, com o tema: “Meu Quintal”, com Luíz Felipe Pereira Mendes, fotógrafo de natureza e especialista em avistamento de aves; e a segunda palestra: “A importância de contemplar a natureza: da educação ambiental ao ecoturismo”, com o biólogo Fernando Ibanez Martins. Na sequência, haverá uma atividade prática de avistamento de aves na Lagoa Comprida. Já a segunda etapa ocorrerá no dia 13 de maio de 2023, na Estrada Parque de Piraputanga.

As inscrições serão feitas por um formulário que estará disponível no site do Instituto Morro Azul (www.institutomorroazul.com.br) e no Instagram @institutomorroazul.

São parceiros do evento o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Aquidauana via Secretarias Municipal de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.