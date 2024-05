Alunos do Pelotão Esperança fazem abordagem educativa dos motoristas

A Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana (DEMUTRAN), em parceria com o Detran de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, promoveram mais uma ação educativa e de conscientização da campanha “Maio Amarelo”.

Na manhã desta terça-feira, 21, as crianças do Projeto Pelotão Esperança abordaram os motoristas e motociclistas nas ruas do centro da cidade, alertando e falando sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e entregando mensagens de conscientização.



A abordagem educativa aconteceu na Rua Sete de Setembro, esquina com Estevão Alves Corrêa, no Calçadão da Sete e teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.



As crianças também fizeram um alerta para o Dia “D”, do Maio Amarelo, que acontecerá amanhã, 22, onde haverá uma mobilização e visita aos estabelecimentos locais.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana