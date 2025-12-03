Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente
Divulgação
Alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram, na tarde desta terça-feira (2) de uma atividade voltada à educação ambiental no quartel, onde realizaram o plantio de mudas de árvores como parte de uma ação de aprendizagem sobre responsabilidade e preservação da natureza. A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente.
O evento contou com a presença do comandante do 9° BE CMB, Hélio Augusto Poli de Souza, que destacou a importância de incentivar ações ambientais desde a infância. Também participou a secretária de Assistência Social de Anastácio, Mary Beltrão, que reforçou o compromisso do município com projetos sociais e educativos. O coordenador do projeto, Tenente Sílvio Lopes, acompanhou as atividades.
A coordenadora pedagógica Maria José Delallibera esteve com a equipe durante todo o processo e ressaltou que experiências práticas como o plantio ajudam a fortalecer o vínculo das crianças com o ambiente em que vivem, além de ampliar o senso de responsabilidade social.
A ação integra as atividades do Projeto Pelotão Esperança, que tem como propósito formar crianças e adolescentes disciplinados, conscientes e engajados na construção de um futuro melhor.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo
Educação
A recomendação orienta a Prefeitura a identificar crianças de zero a cinco anos que não estejam matriculadas em creches ou pré-escolas, priorizando aquelas com mais de três anos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS