03 de Dezembro de 2025 • 12:45

Meio ambiente

Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 10:20

Divulgação

Alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram, na tarde desta terça-feira (2) de uma atividade voltada à educação ambiental no quartel, onde realizaram o plantio de mudas de árvores como parte de uma ação de aprendizagem sobre responsabilidade e preservação da natureza. A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente.

O evento contou com a presença do comandante do 9° BE CMB, Hélio Augusto Poli de Souza, que destacou a importância de incentivar ações ambientais desde a infância. Também participou a secretária de Assistência Social de Anastácio, Mary Beltrão, que reforçou o compromisso do município com projetos sociais e educativos. O coordenador do projeto, Tenente Sílvio Lopes, acompanhou as atividades.

A coordenadora pedagógica Maria José Delallibera esteve com a equipe durante todo o processo e ressaltou que experiências práticas como o plantio ajudam a fortalecer o vínculo das crianças com o ambiente em que vivem, além de ampliar o senso de responsabilidade social.

A ação integra as atividades do Projeto Pelotão Esperança, que tem como propósito formar crianças e adolescentes disciplinados, conscientes e engajados na construção de um futuro melhor.

Leia Também

