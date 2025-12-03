Alunos do Pelotão Esperança plantam árvores no quartel em Aquidauana

Divulgação

Alunos do Projeto Pelotão Esperança participaram, na tarde desta terça-feira (2) de uma atividade voltada à educação ambiental no quartel, onde realizaram o plantio de mudas de árvores como parte de uma ação de aprendizagem sobre responsabilidade e preservação da natureza. A iniciativa buscou aproximar as crianças de práticas sustentáveis e do cuidado com o meio ambiente.



O evento contou com a presença do comandante do 9° BE CMB, Hélio Augusto Poli de Souza, que destacou a importância de incentivar ações ambientais desde a infância. Também participou a secretária de Assistência Social de Anastácio, Mary Beltrão, que reforçou o compromisso do município com projetos sociais e educativos. O coordenador do projeto, Tenente Sílvio Lopes, acompanhou as atividades.



A coordenadora pedagógica Maria José Delallibera esteve com a equipe durante todo o processo e ressaltou que experiências práticas como o plantio ajudam a fortalecer o vínculo das crianças com o ambiente em que vivem, além de ampliar o senso de responsabilidade social.



A ação integra as atividades do Projeto Pelotão Esperança, que tem como propósito formar crianças e adolescentes disciplinados, conscientes e engajados na construção de um futuro melhor.

