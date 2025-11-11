Alunos do Rotary Club participam de aula ambiental na Lagoa Comprida

A atividade teve como objetivo aproximar os alunos do ambiente natural
Divulgação
Os alunos do 4º ano A do Centro de Alfabetização Rotary Club de Aquidauana participaram, na segunda-feira (10), de uma atividade pedagógica na Lagoa Comprida, voltada à educação ambiental e à preservação da natureza.
Durante o passeio, os estudantes foram guiados pelo biólogo da Sema, Fernando Ibanez Martins, que conduziu uma trilha ecológica e explicou o funcionamento do ecossistema local, destacando a importância da conservação da flora e da fauna do Pantanal. A atividade teve como objetivo aproximar os alunos do ambiente natural, permitindo a observação direta da biodiversidade e o entendimento sobre a necessidade de proteger as matas e os rios.
A iniciativa contou com a coordenação da professora regente Maria José Dellalibera, o apoio das professoras Patricia Carvalho e Patricia de Oliveira, da coordenadora pedagógica Luiza Velasque e da diretora Fabiana Aparecida Vaz Benevides.
De acordo com a equipe escolar, o passeio possibilitou uma vivência prática dos conteúdos trabalhados em sala de aula, promovendo a integração entre educação e meio ambiente.
O Centro de Alfabetização Rotary Club de Aquidauana mantém entre suas ações pedagógicas o incentivo a atividades de conscientização ambiental, que visam fortalecer o vínculo dos estudantes com o território pantaneiro e estimular a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade.
