Alunos dos Projetos Sociais ganham ovos de chocolate

Divulgação

Foi dada a largada para a época mais saborosa do ano! E para se divertir e aproveitar a comemoração da Páscoa, as crianças e adolescentes do Bombeiros do Amanhã, Patrulha Mirim, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Pelotão Esperança ganharam ovos de chocolate e um dia de brincadeiras.

Com o objetivo de proporcionar momentos de alegria e adoçar o dia da criançada, a equipe da Secretaria de Assistência Social preparou uma manhã e tarde divertida para os alunos dos projetos sociais.

Ao todo, mais de 200 ovos de chocolates foram entregues. A comemoração foi realizada hoje (27) na parte da manhã e da tarde, no Clube Arpa.

Dentro da programação de comemoração da Páscoa, o grupo teatral AquidaArte esteve presente fazendo apresentação para as crianças e convidando para o espetáculo que acontecerá na sexta-feira (29/03).

Estiveram acompanhando a entrega dos ovos, a secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues, o comandante do 7º BPM, Ten. Coronel Carlos Magno, os coordenadores e monitores dos Projetos Sociais e servidores da SAS.