Alunos participam de atividades de conscientização ambiental em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) está promovendo uma programação alusiva ao mês do Meio Ambiente, englobando escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

Contando com ações educativas que envolvem música, palestras sobre a fauna e a flora pantaneira, a importância da mata ciliar, visitas guiadas ao viveiro e trilha ecológica no Parque da Lagoa Comprida, as atividades iniciaram-se hoje (01), e a programação vai ocorrer por todo mês de junho.

Nesta quinta-feira,01, a ação foi realizada no CMEI Vereador Ademir Brites, com as crianças do Maternal II e III, e pré I e II, onde o biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), Dr. Fernando Ibanez, explicou de forma lúdica para as crianças, a importância do meio ambiente.

A coordenadora da escola, Sandra Adorvino, agradeceu a parceria com a SEMA e, também, ressaltou a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Meio ambiente de Aquidauana junto à comunidade escolar no sentido de conscientizar e, ainda, de despertar as crianças para a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pensando também nas gerações futuras.