Alunos participam de atividades educativas e aprendem sobre a correta escovação

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), por meio das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) Cândido Pinheiro e João Jorge Carneiro, desenvolveu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bezerra de Menezes e na Escola Estadual Antônio Salústio Areias, atividades com os alunos dentro do Programa Saúde na Escola (PSE).

A ação “DIA D do PSE”, evento nacional de inserção do programa nas escolas, aconteceu no último dia 08, oportunidade em que os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento trabalharam a parte de educação e prevenção em saúde com os alunos.

Foram feitas palestras lúdicas, reproduzidos vídeos educativos e, por fim, os alunos tiveram uma aula prática para aprender como é a escovação correta dos dentes, com aplicação tópica de Flúor Gel, tudo supervisionado pelo dentista da equipe da saúde.

Estiveram participando da ação os profissionais da ESF Cândido Pinheiro Filho: dentista Thayana Caroline Monteiro e técnica de saúde bucal Gláucia Marques; da ESF João Jorge Carneiro, a dentista Monike Albuquerque e a auxiliar de saúde bucal, Suelen Martins; e coordenação da dentista Melissa Lanzillotti Pacheco

No CMEI Bezerra de Menezes, as atividades aconteceram com mais de 160 alunos, do pré ao maternal. Já na Escola Salustio Areias, foram mais de 120 alunos participantes das turmas de 5º ao 9º anos.

O PSE é um programa dos Ministérios da Saúde e da Educação, que Aquidauana aderiu e desenvolve periodicamente nas unidades escolares as atividades com os alunos, com o objetivo de fortalecer a integração de políticas públicas, em destaque, a saúde e a educação.

Na prática, o PSE aproveita o interesse dos alunos para ensiná-los sobre dicas de prevenção e educação em saúde, de forma que eles propagam e compartilham com os amigos e familiares, fazendo assim, uma rede de promoção à saúde e prevenção a doenças e agravos.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana