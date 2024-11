Nesta quarta-feira, 20 de novembro, será comemorado o Feriado Nacional da Consciência Negra, uma data importante para refletirmos sobre a luta dos negros no Brasil e a contribuição fundamental da população negra na formação cultural, social e econômica do país.

Este ano, o feriado tem um caráter especial, já que é o primeiro ano em que a data é reconhecida como feriado nacional. Até 2023, o 20 de novembro era celebrado apenas em algumas cidades e estados, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas com a sanção da Lei nº 14.629/2023, a data foi oficializada como feriado nacional em todo o Brasil.

A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravidão. O 20 de novembro é uma oportunidade para discutir e lembrar a luta pela igualdade racial, a valorização da cultura afro-brasileira e a busca por justiça social para a população negra.

Em Aquidauana, como em diversas outras cidades do país, muitos ainda podem não estar familiarizados com o feriado, já que ele foi instituído apenas recentemente. Portanto, é importante que a população esteja atenta às mudanças na rotina. As repartições públicas, escolas e empresas podem adotar horários diferenciados ou suspender suas atividades nesta quarta-feira, conforme a decisão de cada setor.



O que fecha:

Prefeitura e órgãos públicos: Como é um feriado nacional, as repartições públicas, incluindo a Prefeitura de Aquidauana e outros órgãos municipais, estarão fechadas.

Escolas e instituições de ensino: A maioria das escolas e instituições educacionais estarão fechadas, já que o feriado é nacional.

Bancos: Agências bancárias também não funcionam no feriado, mas os clientes podem acessar os serviços por meio de caixas eletrônicos ou internet banking.

Correios: As agências dos Correios estarão fechadas. No entanto, os serviços de correspondência ainda podem ser acessados por meio de caixas eletrônicos ou serviços online.

A criação deste feriado é uma grande conquista para a população negra no Brasil, que, historicamente, lutou e segue lutando por igualdade e reconhecimento. Além de ser um momento de reflexão, o Dia da Consciência Negra também serve como uma oportunidade para educar as futuras gerações sobre a importância de uma sociedade mais justa e igualitária.

Neste 20 de novembro, aproveite a data para se informar, refletir e participar das atividades que promovem a cultura negra e a construção de um país mais inclusivo para todos.