Amanhã tem entrega de mais de 185 casas populares em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/AGEHAB, realiza amanhã, 22, a entrega de mais de 185 casas populares para as famílias beneficiárias dos programas: Lote Urbanizado, FGTS e Moradia Precária.

A entrega será realizada no Jardim Pantanal (próximo ao antigo aeroporto), amanhã, às 10 horas, com a presença dos moradores beneficiários, do prefeito Odilon Ribeiro, da diretora-presidente da Agência de Habitação de MS – Maria do Carmo Avesani e de representantes da Caixa Econômica Federal.

“Aquidauana ganha um novo loteamento, uma vila que terá seus novos moradores, realizando o sonho de ter a sua casa própria. Nós, na gestão, toda a nossa equipe aguardávamos por esse momento de entrega e de ver as famílias realizando o sonho de receber as chaves de suas casas. Estão todos convidados para participar conosco desse evento”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Para viabilizar a execução desses três projetos habitacionais, a Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Governo do Estado trabalhou na infraestrutura do local, com drenagem, pavimentação, rede de água, energia e fossa séptica.

No programa Lote Urbanizado, o cidadão beneficiário sorteado via sistema AGEHAB, recebe a base da futura residência pronta e a partir daí tem o prazo de dois anos para concluir a residência de 46 m², conforme projeto habitacional fornecido pela AGEHAB. Nesse projeto, a Prefeitura entra com a doação do lote, o Governo do Estado com a construção da base da casa.

Pelo programa do FGTS, o cidadão se inscreve e passa por um processo de seleção para financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Após feito os trâmites burocráticos do financiamento, o Governo do Estado e a Caixa tocam a obra de construção das casas.

Para que esse novo lote de casas do FGTS fosse construído em Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro fez adesão ao programa Minha Casa, Minha Vida, e a Prefeitura de Aquidauana doou os 54 lotes regularizados, além de, investir mais de R$ 227 mil reais na infraestrutura do loteamento.

Ainda no ano passado, o prefeito Odilon Ribeiro fez a adesão da prefeitura ao convênio do programa Moradia Precária, do Governo do Estado, onde a prefeitura destinou e fez a locação da área para receber as 25 novas casas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana