Amiaqui representa Aquidauana em triangular de vôlei adaptado na capital

Equipe aquidauanense participa de evento em comemoração ao aniversário de Campo Grande; Anastácio é representada pela Viver Ativo
Amiaqui representa Aquidauana no Triangular de Voleibol Adaptado / Divulgação
A Amiaqui (Associação da Melhor Idade de Aquidauana) representa o município neste sábado (05) no Triangular de Voleibol Adaptado, em Campo Grande, evento que integra as comemorações pelos 127 anos da capital sul-mato-grossense.
A competição reúne equipes de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande, com a participação da Amiaqui, Viver Ativo e Círculo Militar, respectivamente.
A programação conta com disputas nas categorias 45+ e 58+, nos naipes feminino e masculino.
O triangular é realizado no Ginásio do Círculo Militar, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.
Meteorologia
Temperaturas devem alcançar os 35°C, segundo o Climatempo; previsão não indica chuva
Políticas públicas
Novo órgão reúne poder público e sociedade civil; conselho terá atuação no acompanhamento e fiscalização de políticas voltadas às mulheres
Reconhecimento
Equipe corumbaense conquistou a competição em Leme, São Paulo; atletas e comissão técnica participaram da sessão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS