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Amiaqui representa Aquidauana em triangular de vôlei adaptado na capital

Equipe aquidauanense participa de evento em comemoração ao aniversário de Campo Grande; Anastácio é representada pela Viver Ativo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 11:15

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Amiaqui representa Aquidauana no Triangular de Voleibol Adaptado / Divulgação

A Amiaqui (Associação da Melhor Idade de Aquidauana) representa o município neste sábado (05) no Triangular de Voleibol Adaptado, em Campo Grande, evento que integra as comemorações pelos 127 anos da capital sul-mato-grossense.

A competição reúne equipes de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande, com a participação da Amiaqui, Viver Ativo e Círculo Militar, respectivamente.

A programação conta com disputas nas categorias 45+ e 58+, nos naipes feminino e masculino.

O triangular é realizado no Ginásio do Círculo Militar, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

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