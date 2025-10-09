Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 13:12

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

AMICÃO é premiado na Feciaq como melhor projeto de Impacto Socioambiental

Plataforma criada por estudantes do IFMS de Aquidauana promove a adoção responsável de animais e vence destaque na Feira de Ciência e Tecnologia

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 11:05

Atualizado em 09/10/2025 às 11:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ IFMS

A solidariedade e o compromisso com o bem-estar animal foram os principais ingredientes do sucesso do projeto “AMICÃO – Site para Adotar Animais”, desenvolvido por estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana. A iniciativa venceu o prêmio de Melhor Projeto na Categoria Impacto Socioambiental durante a Feciaq (Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana), realizada em 2025.

Sob a orientação do professor Elton Fernandes Barbosa e coorientação de Leandro Magalhães de Oliveira, o projeto foi idealizado e executado pelos estudantes João Vitor de Oliveira Arguelho, Maria Clara Alves Xavier, Nicolas Sparremberger Arguelo e Rayane de Oliveira Lopes. Juntos, eles desenvolveram uma plataforma online que facilita a adoção de cães e gatos abandonados na região, conectando abrigos, protetores independentes e possíveis adotantes.



Tecnologia a favor da causa animal

O site AMICÃO funciona como uma ponte digital entre os animais em situação de vulnerabilidade e pessoas interessadas em oferecer um novo lar. A plataforma permite o cadastro de animais disponíveis para adoção, com informações detalhadas como nome, idade, porte, temperamento, histórico de saúde e fotos. Além disso, oferece dicas sobre adoção responsável, cuidados básicos e processos legais de guarda.

Durante a Feciaq, o projeto foi reconhecido não apenas pela inovação tecnológica, mas pelo forte impacto social e ambiental que promove. A adoção responsável reduz o número de animais nas ruas, diminui riscos de zoonoses e promove maior conscientização sobre o bem-estar animal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Startup da UEMS de Aquidauana conquista o Prêmio FINEP de Inovação

• Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quinta-feira

• Aquidauana terá quinta-feira com tempo estável e temperatura de até 36 °C

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Aquidauana participa de missão-técnica da Rota Bioceânica

Esporte

Corrida da Unimed reúne atletas e amadores de todas as categorias

Evento

Aquidauana realiza atividades em comemoração ao Dia do Idoso

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Feirão do Emprego da Simasul termina nesta quarta-feira em Aquidauana

Aquidauana terá quarta-feira com variação térmica e possibilidade de chuva

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Publicidade

Oportunidade

Feirão do Emprego da Simasul termina nesta quarta-feira em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

As vítimas são quatro homens e uma mulher, entre 23 e 54 anos

Economia

Campo Grande lidera alta na cesta básica em setembro entre capitais do país

Preço da cesta sobe 1,55% na capital sul-mato-grossense, enquanto 22 cidades registram queda no mês

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo