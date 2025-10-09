AMICÃO é premiado na Feciaq como melhor projeto de Impacto Socioambiental

Divulgação/ IFMS

A solidariedade e o compromisso com o bem-estar animal foram os principais ingredientes do sucesso do projeto “AMICÃO – Site para Adotar Animais”, desenvolvido por estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana. A iniciativa venceu o prêmio de Melhor Projeto na Categoria Impacto Socioambiental durante a Feciaq (Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana), realizada em 2025.



Sob a orientação do professor Elton Fernandes Barbosa e coorientação de Leandro Magalhães de Oliveira, o projeto foi idealizado e executado pelos estudantes João Vitor de Oliveira Arguelho, Maria Clara Alves Xavier, Nicolas Sparremberger Arguelo e Rayane de Oliveira Lopes. Juntos, eles desenvolveram uma plataforma online que facilita a adoção de cães e gatos abandonados na região, conectando abrigos, protetores independentes e possíveis adotantes.







Tecnologia a favor da causa animal



O site AMICÃO funciona como uma ponte digital entre os animais em situação de vulnerabilidade e pessoas interessadas em oferecer um novo lar. A plataforma permite o cadastro de animais disponíveis para adoção, com informações detalhadas como nome, idade, porte, temperamento, histórico de saúde e fotos. Além disso, oferece dicas sobre adoção responsável, cuidados básicos e processos legais de guarda.



Durante a Feciaq, o projeto foi reconhecido não apenas pela inovação tecnológica, mas pelo forte impacto social e ambiental que promove. A adoção responsável reduz o número de animais nas ruas, diminui riscos de zoonoses e promove maior conscientização sobre o bem-estar animal.

