Amigos da 'República da Praça' de 1994 se reúnem em Aquidauana

Turma dos anos 90 se reuniu novamente em Aquidauana / Arquivo Pessoal

Alguns ex-integrantes da República Amigos da Praça se reuniram no último sábado, dia 28, em Aquidauana. Os ex-alunos das turmas de zootecnia, técnico agrícola e técnico agropecuário da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que estudaram entre os anos de 1994 a 1998, promoveram o encontro para celebrar sua amizade de longa data.

Daniel Dantas Lopes, que reside em Campo Grande, afirmou ao O Pantaneiro que os antigos amigos mantêm uma comunicação ativa em um grupo do WhatsApp. Após várias tentativas de reencontro, eles conseguiram alinhar a data, mesmo com alguns deles morando em locais diferentes, como Campo Grande, Maracaju, Rio Brilhante, Paranaíba e até mesmo no Paraná.

Dantas explicou que a turma manteve sua amizade desde os tempos difíceis de estudante. "Nossa República sempre foi muito animada, com pessoas de diversos cursos e até alguns agregados. Tínhamos o Odilon, que se tornou prefeito, o André da Pousada Guapé e várias outras pessoas. Fazíamos churrascos e jogávamos futebol; essa sempre foi a essência de nossa república. A amizade era constante, e nunca tivemos brigas sérias. Algumas discussões ocasionais, mas sempre mantendo o respeito", disse Dantas.

No encontro estiveram presentes: Fábio Almeida Domingos (Gued), Amarildo Pedro da Silva, Fábio Henrique Leal, Murilo Castro Filho, Marcus Aurélio da Silva (Grilo), Luciano Barbosa (Melzinho) e Daniel Dantas Lopes (Gonzo). André Gordo é um dos integrantes da turma que ainda moram em Aquidauana.

Dantas expressou sua felicidade com o encontro da turma, destacando que eles continuam mantendo contato. "Nós sempre estamos em contato. Quando alguém vem para Campo Grande, já liga, e a gente sai para almoçar juntos, tomar cerveja, essas coisas. Eu também visito Aquidauana com frequência, já que minha esposa é da cidade. Aliás, foi lá que nos casamos, e moramos alguns anos na cidade", concluiu Daniel.