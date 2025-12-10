Amigos do Gaúna 60+ celebram superação e companheirismo em confraternização anual

O primeiro jogo contou com 17 participantes; hoje, o time já reúne 42 atletas ativos
O grupo possui uma rotina estabelecida: todas as quintas-feiras, reservam uma hora de campo no Campo do Maramiller / Arquivo Pessoal
O espírito de superação, amizade e amor pelo futebol foi celebrado em grande estilo no último domingo (07), quando o grupo Amigos do Gaúna 60+ realizou sua primeira confraternização oficial. O evento, que reuniu atletas e familiares no DEC, marcou o encerramento de um ano de atividades regulares e consolidou um projeto que resgata a autoestima e a qualidade de vida de homens com 60 anos ou mais por meio do esporte.
Idealizado pelo desportista Julião Gaúna Acosta, o grupo surgiu em novembro de 2023 com o objetivo de reunir atletas da terceira idade, incentivando não apenas a prática esportiva, mas também o convívio social e o cuidado com a saúde. O primeiro jogo contou com 17 participantes; hoje, o time já reúne 42 atletas ativos e uma estrutura organizacional que inclui uma comissão disciplinar e uma presidência, ocupada pelo próprio Gaúna.
“É um momento prazeroso! Temos amigos de longa data e conquistamos novos a cada partida. O que mais nos motiva é ver muitos voltando a jogar após anos parados — conseguimos tirá-los da monotonia”, relatou o idealizador, emocionado com o crescimento do grupo.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi o depoimento do atleta Enio Ravaglia, que fez um agradecimento emocionado a Gaúna: “Você nos fez um grande bem ao criar o grupo. Muitos de nós se sentiam rejeitados por não sermos mais chamados para os campeonatos da cidade, por conta da idade. Nosso muito obrigado!”.
O grupo possui uma rotina estabelecida: todas as quintas-feiras, reservam uma hora de campo no Campo do Maramiller, onde realizam partidas curtas e acessíveis, seguidas das tradicionais “resenhas”. O recorde de presença foi registrado em 10 de abril deste ano, com 33 atletas em atividade simultânea. Entre os nomes que vestem a camisa do projeto está o atleta mais veterano, Laudson Spada, que, aos 80 anos, segue firme e ativo, inspirando todos com sua disposição.
Além dos jogos semanais, os Amigos do Gaúna 60+ já realizaram diversos amistosos fora de Aquidauana, levando o espírito do grupo a cidades como Miranda, Dourados e Campo Grande. A confraternização do último domingo contou com animação da dupla Lino e Nando e um cardápio preparado pela Comitiva e Espetaria Fogo de Chão, fechando com chave de ouro um ano de conquistas coletivas.
Mais do que um time, os Amigos do Gaúna 60+ são hoje uma prova viva de que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão, saúde e renovação em qualquer fase da vida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Terça-feira terá calor e trovoadas em Aquidauana
Atleta da Pestalozzi representa Aquidauana no Brasileiro de Bocha
CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II
Quebrando Barreiras!
Em um feito inédito, os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Roberto Scaff transformaram a tradicional confraternização em uma viagem de formatura de tirar o fôlego
Trânsito
A chuva intensa que atingia a região teria contribuído para a perda de controle do veículo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS