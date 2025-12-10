Amigos do Gaúna 60+ celebram superação e companheirismo em confraternização anual

O grupo possui uma rotina estabelecida: todas as quintas-feiras, reservam uma hora de campo no Campo do Maramiller / Arquivo Pessoal

O espírito de superação, amizade e amor pelo futebol foi celebrado em grande estilo no último domingo (07), quando o grupo Amigos do Gaúna 60+ realizou sua primeira confraternização oficial. O evento, que reuniu atletas e familiares no DEC, marcou o encerramento de um ano de atividades regulares e consolidou um projeto que resgata a autoestima e a qualidade de vida de homens com 60 anos ou mais por meio do esporte.

Idealizado pelo desportista Julião Gaúna Acosta, o grupo surgiu em novembro de 2023 com o objetivo de reunir atletas da terceira idade, incentivando não apenas a prática esportiva, mas também o convívio social e o cuidado com a saúde. O primeiro jogo contou com 17 participantes; hoje, o time já reúne 42 atletas ativos e uma estrutura organizacional que inclui uma comissão disciplinar e uma presidência, ocupada pelo próprio Gaúna.

“É um momento prazeroso! Temos amigos de longa data e conquistamos novos a cada partida. O que mais nos motiva é ver muitos voltando a jogar após anos parados — conseguimos tirá-los da monotonia”, relatou o idealizador, emocionado com o crescimento do grupo.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi o depoimento do atleta Enio Ravaglia, que fez um agradecimento emocionado a Gaúna: “Você nos fez um grande bem ao criar o grupo. Muitos de nós se sentiam rejeitados por não sermos mais chamados para os campeonatos da cidade, por conta da idade. Nosso muito obrigado!”.

O grupo possui uma rotina estabelecida: todas as quintas-feiras, reservam uma hora de campo no Campo do Maramiller, onde realizam partidas curtas e acessíveis, seguidas das tradicionais “resenhas”. O recorde de presença foi registrado em 10 de abril deste ano, com 33 atletas em atividade simultânea. Entre os nomes que vestem a camisa do projeto está o atleta mais veterano, Laudson Spada, que, aos 80 anos, segue firme e ativo, inspirando todos com sua disposição.

Além dos jogos semanais, os Amigos do Gaúna 60+ já realizaram diversos amistosos fora de Aquidauana, levando o espírito do grupo a cidades como Miranda, Dourados e Campo Grande. A confraternização do último domingo contou com animação da dupla Lino e Nando e um cardápio preparado pela Comitiva e Espetaria Fogo de Chão, fechando com chave de ouro um ano de conquistas coletivas.

Mais do que um time, os Amigos do Gaúna 60+ são hoje uma prova viva de que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão, saúde e renovação em qualquer fase da vida.

