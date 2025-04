Amigos fazem jogo beneficente para arrecadar fraldas para Kamila

Kamila tem 29 anos e é cuidada pela avó / Redes Sociais, Arquivo

Amigos do Bairro José Abraão, em Campo Grande, estão se mobilizando para ajudar Kamila Ferzelli, de 29 anos, que recentemente sofreu um AVC e uma trombose. Para arrecadar fundos e fraldas para a família da jovem, será realizado um jogo amistoso no campo do bairro, promovendo uma ação solidária em prol de Kamila.

A iniciativa, organizada por Dienes do Valle, Talyson do Valle, Clodoaldo e Matheus Regis, busca envolver a comunidade na arrecadação de recursos e itens essenciais.

Todo o valor arrecadado, assim como as fraldas, serão entregues à avó de Kamila, que cuida intensamente da neta em meio a esse momento difícil.

Quem desejar colaborar pode obter mais informações pelo telefone (67) 99677-7179, com Dienes do Valle. Vale lembrar que o Pix disponibilizado na divulgação é da própria avó de Kamila, reforçando o caráter solidário da ação.

Essa é uma oportunidade de a comunidade se unir e oferecer apoio a uma jovem que enfrenta desafios de saúde, demonstrando solidariedade e esperança.

