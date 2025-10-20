Amistoso entre Aquidauana e Anastácio destaca Outubro Rosa

O evento reuniu participantes da terceira idade em uma atividade esportiva com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
O Projeto AquidaVôlei, de Aquidauana, e o Projeto Viver Ativo, de Anastácio, realizaram um amistoso na noite de sexta-feira (17) como parte das ações de conscientização do Outubro Rosa. O evento reuniu participantes da terceira idade em uma atividade esportiva com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama.
Além da partida, os participantes receberam orientações de saúde com equipes de Fisioterapia e Enfermagem da Instituição Anhanguera, que realizaram aferição de pressão arterial e repassaram informações educativas. Houve também sorteio de brindes.
Participaram da ação representantes das secretarias municipais de Esporte de Aquidauana e Anastácio, professores dos projetos e acadêmicos da área da saúde.
