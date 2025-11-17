Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 23:35

Buscar

Últimas notícias
X
Legado

Amistoso intermunicipal de futebol para atletas de 70 anos e celebra lendas do esporte

Para abrir a programação, os jogadores da categoria Sub-70 protagonizaram um jogo preliminar entre o IMEC

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 20:27

Atualizado em 17/11/2025 às 20:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Grandes nomes do futebol aquidauanense foram reconhecidos com a distinção de Honra ao Mérito / Divulgação

Aquidauana entrou para a história do esporte sul-mato-grossense no último sábado (15), ao sediar o primeiro amistoso intermunicipal de futebol voltado exclusivamente para atletas de 70 anos ou mais. O evento, realizado no tradicional campo do Baixadão, reuniu a seleção “Setentões Amigos do Professor Frazão” — grupo criado em homenagem ao aniversariante do dia 13, o professor José Pedro Frazão — e o time veterano do Rádio Clube, de Campo Grande.

Para abrir a programação, os jogadores da categoria Sub-70 protagonizaram um jogo preliminar entre o IMEC e o campeão campo-grandense Classe/A. A partida foi equilibrada e terminou com vitória do IMEC por 1 a 0. No jogo principal, o Rádio Clube levou a melhor sobre os setentões aquidauanenses, fechando o confronto em 3 a 1.

Homenagens emocionam público e atletas

Durante o evento, quatro grandes nomes do futebol aquidauanense foram reconhecidos com a distinção de Honra ao Mérito, em celebração às suas trajetórias no esporte:

  • Assuncion Román Martinez, 89 anos

  • João Carlos Fernandes, 82 anos

  • Pedro Paulo, goleiro, 70 anos

  • Betinho, goleiro, 61 anos

O momento de homenagens foi marcado por aplausos e emoção, celebrando a dedicação desses atletas que ajudaram a construir a história do futebol local.

Autoridades prestigiam e destacam importância do evento

O prefeito de Aquidauana, Mauro Batista, participou da cerimônia ao lado do secretário municipal de Esportes, Mauro Marino; do presidente do Rádio Clube de Campo Grande, coronel Sidinei; do atleta homenageado Martinez; e do jornalista Lima Neto, que juntos deram o pontapé inicial das partidas.

Para o prefeito, a iniciativa vai além do caráter esportivo:
“Esse evento resgata antigos e lendários atletas e valoriza o futebol sênior, especialmente a nova categoria 70+, mostrando que o esporte continua vivo em todas as idades”, afirmou.

Organização colaborativa

O amistoso foi organizado pelo professor José Pedro Frazão, com apoio do desportista Hamilton Louveira, presidente da LEAV (Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos), e dos veteranos Laudson Spada, Manoel Cavalcante e Lincoln Pellicioni. A mobilização garantiu uma manhã esportiva memorável, reforçando o espírito de integração, valorização e respeito aos atletas veteranos.

O sucesso do evento abre caminho para novas edições e reforça Aquidauana como referência na promoção do futebol sênior no Mato Grosso do Sul.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}


.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}


.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}


.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}


.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>&#x1F4AC<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira

Clima

Semana começa com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

Campanha

Manter vacinação em dia pode render bicicletas em Aquidauana

A estratégia, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, busca aumentar a cobertura vacinal entre o público infantojuvenil

Luto

Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Publicidade

Fogo

Ônibus pega fogo na BR-262 em Aquidauana

ÚLTIMAS

Cidades

Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Intervenções vão reforçar encosta da rua Ladário e reduzir riscos urbanos no setor R3

Educação

IFMS de Aquidauana abre curso técnico em logística

Formação é semipresencial e exige presença semanal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo