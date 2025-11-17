Amistoso intermunicipal de futebol para atletas de 70 anos e celebra lendas do esporte

Grandes nomes do futebol aquidauanense foram reconhecidos com a distinção de Honra ao Mérito / Divulgação

Aquidauana entrou para a história do esporte sul-mato-grossense no último sábado (15), ao sediar o primeiro amistoso intermunicipal de futebol voltado exclusivamente para atletas de 70 anos ou mais. O evento, realizado no tradicional campo do Baixadão, reuniu a seleção “Setentões Amigos do Professor Frazão” — grupo criado em homenagem ao aniversariante do dia 13, o professor José Pedro Frazão — e o time veterano do Rádio Clube, de Campo Grande.

Para abrir a programação, os jogadores da categoria Sub-70 protagonizaram um jogo preliminar entre o IMEC e o campeão campo-grandense Classe/A. A partida foi equilibrada e terminou com vitória do IMEC por 1 a 0. No jogo principal, o Rádio Clube levou a melhor sobre os setentões aquidauanenses, fechando o confronto em 3 a 1.

Homenagens emocionam público e atletas

Durante o evento, quatro grandes nomes do futebol aquidauanense foram reconhecidos com a distinção de Honra ao Mérito, em celebração às suas trajetórias no esporte:

Assuncion Román Martinez, 89 anos

João Carlos Fernandes, 82 anos

Pedro Paulo, goleiro, 70 anos

Betinho, goleiro, 61 anos

O momento de homenagens foi marcado por aplausos e emoção, celebrando a dedicação desses atletas que ajudaram a construir a história do futebol local.

Autoridades prestigiam e destacam importância do evento

O prefeito de Aquidauana, Mauro Batista, participou da cerimônia ao lado do secretário municipal de Esportes, Mauro Marino; do presidente do Rádio Clube de Campo Grande, coronel Sidinei; do atleta homenageado Martinez; e do jornalista Lima Neto, que juntos deram o pontapé inicial das partidas.

Para o prefeito, a iniciativa vai além do caráter esportivo:

“Esse evento resgata antigos e lendários atletas e valoriza o futebol sênior, especialmente a nova categoria 70+, mostrando que o esporte continua vivo em todas as idades”, afirmou.

Organização colaborativa

O amistoso foi organizado pelo professor José Pedro Frazão, com apoio do desportista Hamilton Louveira, presidente da LEAV (Liga Esportiva Aquidauanense de Veteranos), e dos veteranos Laudson Spada, Manoel Cavalcante e Lincoln Pellicioni. A mobilização garantiu uma manhã esportiva memorável, reforçando o espírito de integração, valorização e respeito aos atletas veteranos.

O sucesso do evento abre caminho para novas edições e reforça Aquidauana como referência na promoção do futebol sênior no Mato Grosso do Sul.

