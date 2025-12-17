Ana Graziele Toledo é reconduzida à direção da UFMS em Aquidauana

O ato de posse aconteceu ontem (16) e contou com a presença da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e do vice-reitor Albert Schiaveto
Divulgação
A professora Ana Graziele Toledo foi reconduzida, ontem (16), à direção do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana, durante cerimônia realizada no auditório da Unidade 2 da instituição. O ato de posse foi realizado às 16h e contou com a presença da reitora da UFMS, Camila Ítavo, e do vice-reitor Albert Schiaveto.
Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, a diretora destacou o significado da recondução para um novo mandato à frente do campus.
“Ser reconduzida na Direção da UFMS em Aquidauana é pessoalmente uma honra para mim; profissionalmente é o resultado do trabalho da nossa equipe de servidores”, afirmou.
Segundo ela, a gestão é pautada no diálogo, na escuta e na construção de parcerias, com a execução das políticas públicas de acesso ao ensino superior realizada por professores e técnicos.
Ana Graziele também ressaltou o trabalho conjunto com Adriana Wagner e Cícero Alex Lamb, que integram a equipe diretiva do campus. De acordo com a diretora, o segundo mandato mantém como foco principal o crescimento e o desenvolvimento da unidade, com a previsão de novos cursos e a ampliação das estruturas de ensino, pesquisa e extensão, incluindo laboratórios e biblioteca.
Entre as metas anunciadas estão, ainda, o fortalecimento das parcerias com a comunidade externa e a ampliação da atuação do campus em serviços voltados ao empreendedorismo, à inovação e à cultura na cidade. A diretora informou que a gestão também trabalha para melhorar a infraestrutura de acolhimento, com a ampliação do alojamento, criação de espaços de cuidado, construção de um complexo poliesportivo e a revitalização da Unidade 1, conhecida como CEUA.
