Aquidauanense conquista prêmio nacional com projeto que fortalece a gestão do SUS

Cosems

O aquidauanense Everton Villazante Constantino é o autor do projeto vencedor da 21ª Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, uma das mais importantes premiações nacionais voltadas ao reconhecimento de iniciativas inovadoras na saúde pública brasileira.

Desenvolvido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS/MS), o trabalho “COSEMS-MS e a ação interfederativa para monitorar e qualificar os instrumentos de gestão e DGMP” garantiu ao Estado seu primeiro prêmio na história da mostra, destacando Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

A iniciativa evidencia o compromisso com o fortalecimento da gestão municipal e com a qualificação dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para uma administração pública mais eficiente e organizada.





Ao O Pantaneiro, Everton explicou que o prêmio tem como objetivo reconhecer e divulgar experiências exitosas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, o projeto premiado foi voltado ao fortalecimento da gestão da rede pública de saúde, com foco no acompanhamento dos instrumentos de gestão, como Planos Municipais de Saúde, relatórios e prestações de contas. A iniciativa surgiu após a identificação de um elevado número de municípios com pendências na prestação de contas, situação que comprometia o recebimento de novos recursos, investimentos e emendas parlamentares, além de expor as administrações ao risco de sanções pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com a implantação do projeto e o monitoramento contínuo dos gestores municipais, o cenário mudou significativamente: em um período de dois anos, o índice de municípios com pendências caiu de 32% para apenas 7%, demonstrando a efetividade da iniciativa e seu impacto na melhoria da gestão pública da saúde.

Além da autoria de Everton Constantino, o projeto contou com a coautoria de Helex Mairton Barbosa, Adeliza Abrami, Patrícia Meireles Dagostin, Danilo José Pagnussat, Quézia Neves Pinheiro, Maria Antônia Conceição de Souza, Waldeir Rolon Sanches e Allana Gabrielle Pereira.

A conquista representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo anastaciano e pela equipe do COSEMS/MS, reforçando o protagonismo de Mato Grosso do Sul na busca por soluções inovadoras para o fortalecimento do SUS.