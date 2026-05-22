Anastaciano morre após acidente em próximo a Aldeia Limão Verde

Foi confirmado o falecimento de Anazaul, de 63 anos, conhecido popularmente como “Toco da Selaria”, morador de Anastácio. Ele foi uma das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (22), na rodovia MS-345, em Aquidauana, sentido Cipolândia, na entrada da Fazenda Figueira, região da Serrinha, após a Aldeia Limão Verde.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma colisão entre dois veículos e deixou cinco pessoas feridas. Em um dos automóveis estavam quatro ocupantes ligados à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. O outro veículo era conduzido por Anazaul.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente e realizaram o atendimento das vítimas no local. Duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico pelos bombeiros. Durante o socorro, uma das vítimas ficou presa às ferragens, sendo necessário um trabalho de retirada realizado pela equipe de salvamento.

Inicialmente, não havia confirmação de mortes no local do acidente. No entanto, horas depois, foi confirmado o óbito de Anazaul.

Muito conhecido em Anastácio pelo apelido de “Toco da Selaria”, ele era bastante querido na cidade, e sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, mas uma possível nuvem de poeira causada pelo tráfego de outro veículo pode ter contribuído para a colisão.