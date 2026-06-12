Anastácio participa do Congresso dos Municípios para fortalecer gestão pública e educação

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A gestão municipal de Anastácio marcou presença no Congresso dos Municípios, evento voltado à capacitação de gestores públicos e à troca de experiências bem-sucedidas na área da educação. A secretária de Educação, Vera Terra, liderou a comitiva da Semed que participou de palestras, painéis e debates durante o encontro.

O congresso proporcionou aos representantes de Anastácio o acesso a novas metodologias de ensino, soluções inovadoras adotadas por outros municípios e práticas exitosas que podem ser adaptadas à realidade local. A imersão no evento teve como objetivo aprimorar as políticas educacionais e fortalecer a gestão escolar no município.

A participação de Anastácio reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede pública. As experiências e conhecimentos adquiridos durante o congresso deverão ser aplicados no planejamento das próximas ações da área educacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!