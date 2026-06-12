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Administração municipal

Anastácio participa do Congresso dos Municípios para fortalecer gestão pública e educação

O congresso proporcionou aos representantes de Anastácio o acesso a novas metodologias de ensino, soluções inovadoras adotadas por outros municípios

Da redação

Publicado em 12/06/2026 às 14:23

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A gestão municipal de Anastácio marcou presença no Congresso dos Municípios, evento voltado à capacitação de gestores públicos e à troca de experiências bem-sucedidas na área da educação. A secretária de Educação, Vera Terra, liderou a comitiva da Semed que participou de palestras, painéis e debates durante o encontro.

O congresso proporcionou aos representantes de Anastácio o acesso a novas metodologias de ensino, soluções inovadoras adotadas por outros municípios e práticas exitosas que podem ser adaptadas à realidade local. A imersão no evento teve como objetivo aprimorar as políticas educacionais e fortalecer a gestão escolar no município.

A participação de Anastácio reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua da qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede pública. As experiências e conhecimentos adquiridos durante o congresso deverão ser aplicados no planejamento das próximas ações da área educacional.

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