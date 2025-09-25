Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:50

Esporte

Anastácio vai sediar etapa do Brasileiro de Xadrez

O evento reunirá jovens talentos e enxadristas de diferentes regiões do país em busca de vagas nas próximas fases da competição

Da redação

Publicado em 25/09/2025 às 08:58

Fundesporte

A cidade de Anastácio será o centro do xadrez nacional nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, quando receberá a Etapa Classificatória do VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar (CBXe). O evento reunirá jovens talentos e enxadristas de diferentes regiões do país em busca de vagas nas próximas fases da competição.

A programação contará com duas modalidades: no dia 6, será disputado o ritmo Blitz, caracterizado por partidas rápidas e intensa dinâmica de jogo; já no dia 7, será a vez do ritmo Rápido, exigindo estratégia e concentração em tempo reduzido.

Os competidores estarão divididos nas categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público. A premiação inclui troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para o quarto e quinto lugares.

O torneio é organizado pelos professores Adriana e Érico, em parceria com o CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas neste link: https://forms.gle/jsSCYnECXukcG5vV9
. Os valores promocionais variam conforme o prazo: até 31 de dezembro, a taxa é de R$ 50,00 por ritmo ou R$ 80,00 no combo Blitz + Rápido. Após essa data, até 31 de janeiro, os valores passam para R$ 80,00 por ritmo ou R$ 150,00 no combo.

O evento promete movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como referência na formação e revelação de novos talentos do esporte.

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas

