Anastácio vai sediar etapa do Brasileiro de Xadrez

Fundesporte

A cidade de Anastácio será o centro do xadrez nacional nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, quando receberá a Etapa Classificatória do VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar (CBXe). O evento reunirá jovens talentos e enxadristas de diferentes regiões do país em busca de vagas nas próximas fases da competição.



A programação contará com duas modalidades: no dia 6, será disputado o ritmo Blitz, caracterizado por partidas rápidas e intensa dinâmica de jogo; já no dia 7, será a vez do ritmo Rápido, exigindo estratégia e concentração em tempo reduzido.



Os competidores estarão divididos nas categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público. A premiação inclui troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para o quarto e quinto lugares.



O torneio é organizado pelos professores Adriana e Érico, em parceria com o CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas neste link: https://forms.gle/jsSCYnECXukcG5vV9

. Os valores promocionais variam conforme o prazo: até 31 de dezembro, a taxa é de R$ 50,00 por ritmo ou R$ 80,00 no combo Blitz + Rápido. Após essa data, até 31 de janeiro, os valores passam para R$ 80,00 por ritmo ou R$ 150,00 no combo.



O evento promete movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como referência na formação e revelação de novos talentos do esporte.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!