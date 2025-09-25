Anastácio vai sediar etapa do Brasileiro de Xadrez

O evento reunirá jovens talentos e enxadristas de diferentes regiões do país em busca de vagas nas próximas fases da competição
Fundesporte
A cidade de Anastácio será o centro do xadrez nacional nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026, quando receberá a Etapa Classificatória do VII Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário, organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar (CBXe). O evento reunirá jovens talentos e enxadristas de diferentes regiões do país em busca de vagas nas próximas fases da competição.
A programação contará com duas modalidades: no dia 6, será disputado o ritmo Blitz, caracterizado por partidas rápidas e intensa dinâmica de jogo; já no dia 7, será a vez do ritmo Rápido, exigindo estratégia e concentração em tempo reduzido.
Os competidores estarão divididos nas categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público. A premiação inclui troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para o quarto e quinto lugares.
O torneio é organizado pelos professores Adriana e Érico, em parceria com o CEMAX – Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, com apoio da Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas neste link: https://forms.gle/jsSCYnECXukcG5vV9
. Os valores promocionais variam conforme o prazo: até 31 de dezembro, a taxa é de R$ 50,00 por ritmo ou R$ 80,00 no combo Blitz + Rápido. Após essa data, até 31 de janeiro, os valores passam para R$ 80,00 por ritmo ou R$ 150,00 no combo.
O evento promete movimentar o cenário enxadrístico nacional e consolidar Anastácio como referência na formação e revelação de novos talentos do esporte.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia
Durante a análise inicial, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal por documentos nem pela papiloscopia comum
Inmet
Tempo voltou a esquentar após as chuvas dos últimos dias
Polícia
DENAR cumpre mandados de prisão e busca em investigação de organização criminosa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS