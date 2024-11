Anderson Chimene Tibério morre aos 42 anos em Aquidauana

Arquivo Pessoal

Anderson Chimene Tibério, de 42 anos, morador da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana , morreu na manhã desta terça-feira (19) no Hospital do Câncer de Campo Grande, após enfrentar uma batalha intensa contra complicações de saúde.



Recentemente, Anderson havia passado por uma cirurgia para a remoção de pedras nos rins. No entanto, dias após o procedimento, voltou a sentir fortes dores e, ao realizar novos exames, foi diagnosticado com câncer, exigindo um tratamento contínuo e rigoroso.



Durante o tratamento, sua saúde foi severamente afetada. Ele contraiu pneumonia, que rapidamente comprometeu os pulmões, e também foi infectado por uma bactéria hospitalar, agravando ainda mais o quadro. A situação levou à sua transferência para um hospital em Campo Grande, onde precisou ser intubado, gerando grande apreensão entre os familiares e amigos.



Para lidar com os custos elevados de transporte, medicamentos e cuidados médicos, a família organizou um bingo solidário, mobilizando a comunidade da aldeia e outras localidades em um esforço para ajudar no tratamento.



Apesar de toda a luta, Anderson não resistiu às complicações e morreu nesta terça-feira. Ele deixa esposa e quatro filhos.



Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas. A comunidade da Aldeia Limão Verde e a região lamentam profundamente a perda e prestam solidariedade à família.