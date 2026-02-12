Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026

Comemoração

Aniversariante realiza sonho ao conhecer base do SAMU em Aquidauana

A equipe recebeu a visita especial da pequena Wendy Elisa, que comemorava seus 3 anos de idade realizando um grande sonho: conhecer de perto os profissionais que salvam vidas todos os dias.

Redação

Publicado em 12/02/2026 às 08:10

Atualizado em 12/02/2026 às 08:14

O Pantaneiro / João Eric

Uma tarde diferente, repleta de emoção, sorrisos e muita gratidão, marcou a rotina da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na última quarta-feira (11). A equipe recebeu a visita especial da pequena Wendy Elisa, que comemorava seus 3 anos de idade realizando um grande sonho: conhecer de perto os profissionais que salvam vidas todos os dias.

Acompanhada da mãe, Fabiula, Wendy foi recebida com carinho pelo coordenador do SAMU, Héverton Bastos, pela enfermeira responsável técnica Vanessa Arce Lopes, pelos técnicos de enfermagem Cláudia, Sebastião, Camila e Anderson, além do condutor Fábio. A visita foi marcada por momentos de encantamento e emoção tanto para a família quanto para a equipe.

Durante a tarde, Wendy conheceu as ambulâncias, os equipamentos utilizados nos atendimentos e conversou com os socorristas. De forma lúdica e educativa, pôde vivenciar um pouco da rotina do serviço de urgência, fortalecendo ainda mais a admiração que já nutria pelo SAMU — especialmente pela sirene, que carinhosamente chama de “UIL”.

A ligação da pequena com o serviço começou ainda nos primeiros dias de vida. Quando tinha apenas nove dias, Wendy sofreu um engasgo com leite materno. Desesperada, a mãe acionou o socorro, e a equipe do SAMU realizou o atendimento que garantiu a segurança da recém-nascida. Desde então, o som da sirene ficou gravado na memória da menina.

Segundo Fabiula, nos dois primeiros anos de vida da filha não foi possível realizar uma festa de aniversário. Neste ano, com melhores condições, decidiu proporcionar um momento especial. Sabendo da paixão da filha pelo SAMU, procurou a base para agendar a visita e celebrar a data ao lado dos profissionais que fazem parte da história da família.

O ponto alto da comemoração foi o “Parabéns” cantado ao lado da viatura de resgate, com direito a bolo e muita alegria — marcando oficialmente a primeira festinha de aniversário de Wendy.

Samu 1

De acordo com a coordenação do serviço, iniciativas como essa reforçam o vínculo entre o SAMU e a comunidade, além de despertar, desde cedo, valores como solidariedade, empatia e respeito aos profissionais da saúde.

“O SAMU não é só atendimento de emergência. Também é acolhimento, educação e inspiração para futuras gerações”, destacou Heverton Bastos, Coordenador do SAMU de Aquidauana.

O SAMU 192 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo atendimento rápido e qualificado em situações de urgência e emergência em todo o município. Mais do que salvar vidas, a equipe demonstrou que também cultiva laços, carinho e inspiração — especialmente quando o sonho de uma criança se torna realidade.

