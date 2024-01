Aniversário solidário de Renez Martinez reúne comunidade em Piraputanga

O Pantaneiro

A comunidade de Piraputanga se reuniu na praça central para celebrar o aniversário solidário de Renez Martinez, que completou 60 anos ontem (29).

Há dez anos ele faz uma festa solidária no dia do aniversário, sendo o primeiro em Piraputanga.

O cardápio hoje foi macarrão, arroz, farofa e salada.

A comunidade prestigiou esse aniversário junto com as familiares e amigos no distrito de Piraputanga.