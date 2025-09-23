Anna Clara Mendes confirma protagonismo com títulos recentes no judô escolar

Aquidauana celebra mais uma vez o talento de Anna Clara Alegre Mendes, de 13 anos, que vem se consolidando como uma das maiores revelações do judô escolar brasileiro. Em 2025, a atleta alcançou conquistas que reforçam seu protagonismo no cenário nacional e internacional.

O grande destaque do ano foi a medalha de ouro conquistada no Gymnasiade – Mundial Escolar, realizado em Zlatibor, na Sérvia. Anna Clara brilhou no tatame e levou o título mais importante de sua jovem carreira, resultado que projetou seu nome para além das fronteiras nacionais.

Campeã nos Jogos da Juventude

Pouco depois do título mundial, Anna Clara escreveu mais um capítulo de superação ao vencer os Jogos da Juventude, em Brasília, competição para atletas de 14 a 16 anos. Mesmo ainda não pertencendo a essa categoria, aceitou o desafio, enfrentou adversárias mais velhas e saiu campeã.

Para sua mãe, Fátima Mendes, a vitória reforça a dedicação da filha. “Ela lutou em uma categoria que ainda não é a dela, mas mostrou coragem e determinação. Essa medalha tem enorme importância para sua caminhada no esporte”, afirmou.





Próximas batalhas

O calendário de outubro reserva dois compromissos decisivos:

Campeonato Brasileiro Final da CBJ – De 1º a 5 de outubro, em João Pessoa (PB). Será a última competição de Anna Clara no Sub-15, antes da transição para o Sub-18 em 2026.

Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) – De 15 a 18 de outubro, em Uberlândia (MG), voltados para atletas de 12 a 14 anos, competição na qual também já garantiu classificação.

Uma trajetória que inspira

As vitórias recentes mostram que Anna Clara não apenas acumula medalhas, mas constrói uma trajetória marcada por coragem, disciplina e capacidade de superar desafios. Ao vencer um Mundial e se tornar campeã em uma categoria acima da sua idade, ela se firma como exemplo para jovens atletas e como uma das principais promessas do judô brasileiro.



