'Annas' brilham no Campeonato Brasileiro de Judô e aquidauanenses fazem história

Aquidauanenses participaram de campeonato de Judô em Brasília / Arquivo Pessoal

Fátima Mendes Pereira, 40 anos, mãe das atletas de judô, Anna Clara Alegre Mendes, de 11 anos, e Anna Beatriz Alegre Mendes, de 16 anos, conta ao O Pantaneiro sobre o orgulho de ter as filhas participando de campeonatos e focadas em seus treinos.

As “Annas” participaram do Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV 2023. A fase regional aconteceu em Brasília (DF), com disputas no Ginásio do Cruzeiro, no último final de semana. As meninas fizeram parte da comitiva de Aquidauana com seis atletas. E pelo Mato Grosso do Sul, o judô sul-mato-grossense foi representado por 163 atletas.

“Eu acompanhei elas e foi super legal. Elas já são um orgulho para a família sempre. A Anna Clara participou da categoria sub 13 e ficou em segundo lugar, já a Anna Beatriz participou da categoria sub- 18 e ficou em quinto lugar.”

Fátima diz que só o fato de as filhas terem competido com vários estados, os postos conquistados no ranking já são sensacionais.

(De Aquidauana, Anna Beatriz e Anna Clara participaram de campeonato de judô em Brasília. Foto: Arquivo Pessoal)

“Foram vários estados e tinham centenas de atletas. Como mãe estou muito orgulhosa das duas. Cada competição é um aprendizado. Agora é focar para participar de novos campeonatos. O próximo é em Ponta Porã e tem vários campeonatos todo o ano.”

A mãe diz que elas estão bem focadas nos treinos de segunda a quinta na Academia Moura, em Aquidauana. A academia realizou rifa para angariar recursos para estadia e alimentação dos aquidauanenses e o valor foi utilizado para o fim proposto.

Agora, dia 6 de abril, o sorteio dos vencedores da rifa será realizado pelo professor Junior da Academia Moura.

(Anna Clara ficou em segundo lugar na categoria sub-13. Foto: Arquivo Pessoal)

Atletas de Aquidauana

Seis alunos-atletas aquidauanenses representaram a cidade e o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Judô IV Região. Todos os participantes deram um show e são um orgulho para Aquidauana.

Os jovens atletas de Aquidauana são treinados pelo técnico-sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Judô Moura, que ministra as aulas também nos projetos sociais da Prefeitura de Aquidauana, o Pelotão Esperança e o Bombeiros do

Foram para Brasília: Anna Clara Mendes (Pelotão Esperança/ Escola CEJAR) e Lorraine Fagundes (Bombeiros do Amanhã/ Escola Dóris Mendes Trindade), Anna Beatriz Mendes (IFMS), Leandro Ocampos (Centro Cristão), Isadora Sadhas (Escola Municipal Erso Gomes) e Flávia Thaiza (Escola Cândido Mariano).

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias de Assistência Social e Fundação de Esportes (FEMA) também deu suporte para os alunos aquidauanenses, que também receberam incentivo e apoio dos pais e coordenadores nos projetos sociais e nas escolas em que estudam.

Participaram alunos disputando nas faixas etárias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e adulto, nos naipes feminino e masculino. O campeonato teve judocas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Tocantins.

(Irmãs Anna Beatriz e Anna Clara representaram Aquidauana. Foto: Arquivo Pessoal)