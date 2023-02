Ano letivo da Reme começa com café da manhã para educadores

Momento da entrega do micro-ônibus com capacidade para 44 estudantes / Ronald Regis

A cerimônia de Abertura do ano letivo de 2023 da Rede Municipal, aconteceu na manhã de hoje (15), na Igreja Assembleia de Deus em Aquidauana.

A solenidade começou com um café da manhã para os educadores e autoridades no espaço ao lado da igreja.

Estiveram presentes o prefeito Odilon Ribeiro, presidente da Câmara de Aquidauana, Nilson Pontim, secretária de Educação do município, Wilsandra Béda, Vereadores: Wezer Lucarelli, Chico Tavares, Reinaldo Kastanha, Prof. Clérinton, Sebastiãozinho do Taboco, Tião Melo e Anderson Meireles e demais secretários municipais.

"É um momento de confraternizar, momento de aperfeiçoar, de palestras, de motivar nossos profissionais de educação para que a educação tenha um ano de muito sucesso", disse o prefeito. "E hoje anunciamos também que Aquidauana vai cumprir o piso nacional de educação, tudo isso para fazer melhorar nossa educação, nosso Ideb", reforçou.

A secretária de educação da cidade também falou ao O Pantaneiro sobre o início das aulas na cidade.

"Nossas intenções, nossas motivação é das melhores possíveis, estamos entregando hoje, de forma simbólica, kits escolares, uniformes, mochilas, material para o professor trabalhar nas salas da aulas. Nós esperamos que tenhamos um ano promissor", destacou.

Destaque

Com a igreja lotada, o prefeito Odilon fez a entrega ao Núcleo de Transporte da Semed, representado pelo Sr. Jocelino José Ferreira, um micro-ônibus com capacidade para 44 estudantes, adquirido com recursos próprios no valor de R$ 468.916,67.

No final teve a palestra a ser proferida pelo Psicanalista Integrativo Diego Rodriguez, abordou o tema "A Arte de Florescer na Adversidade".