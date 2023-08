Ao menos 10 mil prestigiaram comemorações do aniversário de Aquidauana

O desfile contou com a participação de 75 instituições / Ronald Regis

Na última terça-feira, dia 15, foi comemorado o aniversário de 131 de Aquidauana, o Portal do Pantanal sul-mato-grossense. A solenidade aconteceu no centro da cidade, na Rua 7 de setembro e foi marcada, sobretudo, pelos tradicionais desfiles escolares e militares, além da presença do governador do estado, Eduardo Riedel (PSDB).

O desfile contou com a participação de 75 instituições, sendo escolas, entidades militares e organizações não governamentais (ONGs). Estima-se que aproximadamente 10 mil pessoas acompanharam o evento, que teve início com o Hasteamento dos Pavilhões, na praça dos estudantes.

Na solenidade, Eduardo Riedel lançou o investimento de mais de R$ 25 milhões para o fomento da infraestrutura da Princesinha de Mato Grosso do Sul. Do montante, cerca de R$ 22 milhões serão destinados à revitalização do Parque da Lagoa Comprida.

Ex-governador, Reinaldo Azambuja, Governador Eduardo Riedel e Prefeito Odilon Ribeiro - Foto: Ronald Regis

“A revitalização do parque Lagoa Comprida é um equipamento importante para o município, já que garante a evolução da cidade. A gente tem visto o crescimento do turismo e do serviço acontecer aqui, com a rota que liga Aquidauana até Bonito”, explica o governador.

Além disso, Eduardo Riedel contou ao jornal O Pantaneiro que o investimento visa a expansão e valorização do turismo no Pantanal. Já que a cidade de Aquidauana constitui um eixo significativo para o fluxo de pessoas que pretendem visitar importantes pontos turísticos da região, como o distrito de Piraputanga e o Morro do Paxixi.

“É importante para as pessoas desfrutarem de todos os atrativos da região, saborear a comida pantaneira e conhecer da nossa cultura, a gente vai junto cada vez mais preparados para esse desenvolvimento. Parabéns Aquidauana”, parabeniza Riedel.

O prefeito da cidade, Odilon Ribeiro (PSDB), também presente na solenidade, comemorou o fomento à infraestrutura e informou que o investimento será destinado à construção de áreas de lazer no Parque da Lagoa Comprida.

Escolas participando do desfile - Foto: Ronald Regis

“O dinheiro será investido em quadras de esporte, áreas de lazer, pista de caminhada,

de ciclismo, parquinho, banheiros, enfim é toda uma um investimento que vai transformar o coração de Aquidauana em uma área de preservação ambiental, numa área de visitação e de esporte, de lazer da família aquidauanense. Eu tô muito feliz porque vou realizar mais um sonho da minha vida”, comemora Odilon.

Além disso, Odilon conta que o investimento é importante para cultivar a cultura aquidauanense, para transformá-la em uma cidade cada vez mais atrativa e organizada, sem deixar de lado a sustentabilidade.

Banda e Fanfarras no desfile - Foto: Vitoria Arguelho

Segundo Eduardo Riedel, do montante do investimento aplicado, R$ 2,7 milhões serão destinados a obras de infraestrutura de 12 cruzamentos semafóricos e a construção de seis travessias elevadas para pedestres.

As comemorações dos 131 anos de Aquidauana contaram com a presença de diversas autoridades, entre elas, os secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Daher (Educação), além do ex-governador do estado, Reinaldo Azambuja.

Marcha para Jesus

Além da solenidade na região central de Aquidauana, a comemoração dos 131 da cidade se estenderam para a Avenida Pantaneta. No local, aconteceu a Marcha para Jesus, com o show da Banda Trazendo a Arca.

História

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Aquidauana foi fundada em em 15 de agosto de 1892, às margens do antigo Rio Mobo Teteu, atual Rio Aquidauana.

O início do povoamento deu-se por meio da comitiva proposta pelo major Teodoro Rondon e também pelos coronéis João Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa e Manoel Antônio Paes de Barros, além de fazendeiros e moradores da Vila de Miranda.

Teodoro Rondon também foi o primeiro professor da primeira escola da cidade, criada em 1894.