27 de Dezembro de 2025 • 08:46

Aquidauana

Aos 102 anos, dona Celeste renova carteira de identidade

Mãe do aquidauanense Dilson, ela faz questão de se manter atualizada e com sua documentação em dia, demonstrando vitalidade e consciência de seus direitos

Redação

Publicado em 27/12/2025 às 07:30

Sinpap MS

Exemplo de lucidez, autonomia e amor pela cidadania, dona Celeste, de 102 anos, surpreendeu servidores da Perícia Oficial ao comparecer pessoalmente para solicitar a emissão de sua nova carteira de identidade. Mesmo com a idade avançada, ela fez questão de se manter atualizada e com sua documentação em dia, demonstrando vitalidade e consciência de seus direitos.

Mãe do aquidauanense Dilson e muito querida pela família Nunes, dona Celeste é natural de Paranaíba, mas é cercada de carinho e admiração quando está por Aquidauana.

Sua presença na polícia chamou atenção não apenas pela longevidade, mas pela alegria, disposição e clareza com que participou de todo o atendimento. Segundo relato do perito responsável, dona Celeste chegou cantando versos da tradicional “Canção do Exílio”, recitando com serenidade e emoção trechos que revelam sua memória afiada e sua forte ligação com a cultura brasileira. O momento emocionou a equipe e reforçou a importância do trabalho da Perícia Oficial na garantia da identificação civil para todas as idades.

Para o Perito Oficial Forense Papiloscopista Marcos, o atendimento teve um significado especial. Além de ser a pessoa mais longeva que já atendeu, ele destacou o carisma e a energia de dona Celeste, que transformaram um procedimento administrativo em uma experiência humana marcante.

A iniciativa de dona Celeste simboliza o compromisso com a cidadania ativa e mostra que nunca é tarde para se atualizar. A emissão do novo documento representa não apenas o acesso a direitos, mas o respeito à dignidade, à história e à trajetória de vida de uma mulher que inspira gerações.

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

