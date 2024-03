Aos 12 anos, aquidauanense Rafaela é destaque no Laço em MS

Rafaela Silva, de 12 anos / Arquivo Pessoal

Prodígio! Essa é a palavra que melhor define a aquidauanense Rafaela Silva quando o assunto é a modalidade do laço. Isso porque, com apenas 12 anos a pequena amazona já conquistou diversas competições importantes à nível de Estado.



Orgulhosa, ao Jornal O Pantaneiro, a mãe, Eliete Silva, detalha que a trajetória da filha no esporte começou ainda bem cedo, aos cinco anos.



“Somos de uma família de laçadores e a Rafa desde muito cedo já mostrava interesse no esporte. Como admira demais o pai, que também é laçador, foi natural ela desde muito cedo aprender a montar para participar das competições”, detalha Eliete.







A dedicação ao laço, conforme a mãe, é realmente diária. Como mora na fazenda com a família, Rafa tem uma rotina de treinos intensa com o pai Laerte Silva e o primo, Alan, que também são suas maiores inspirações.



Toda essa dedicação rendeu importantes títulos para a pequena amazona como: campeão das 10 mais do ano e Mirim do ano de 2020. No ano passado, também voltou a figurar no lugar mais alto do pódio novamente na competição Mirim.



Além disso, Rafa já coleciona inúmeros prêmios de fivela e medalhas em sua trajetória na modalidade.



“No último final de semana Rafaela se consagrou campeã na primeira festa pantaneiro. Lá, foi destaque juntamente com sua dupla, Cristiane Calsonare, no duelo pantaneiro feminino força B. Na categoria, elas defendem a RRC”, diz.







Sonhos



Tímida, mas com muita determinação, Rafaela conta que seus professores e maiores incentivadores são o pai, o primo e também a mãe que, não perde uma competição da filha.



“Meu maior sonho é treinar bastante para competir na Vacaria no sul do país, uma das competições mais renomadas do Brasil e até de fora e com isso, levar o nome de Aquidauana e do nosso Estado ao lugar mais alto do podia no laço feminino”, afirma a pequena amazona.



Incentivo



Rafa recebe o apoio e patrocínio de importantes figuras ligadas ao meio agro do Estado como o próprio pai Laerte Silva, Guilherme Leiva, Rodrigo Ceni e Anderson Bogado.