Aos 45 anos, Raquel-Ly Regis realiza sonho de infância com festa temática da Moranguinho

Arquivo pessoal

Na última quinta-feira (17), Raquel-Ly Regis Barreto celebrou a chegada dos seus 45 anos de um jeito especial e cheio de afeto, com uma festa temática da Moranguinho, personagem que marcou sua infância e que sempre sonhou em ter como tema de aniversário.

Ao lado de amigos e familiares, Raquel comemorou a nova idade com direito a decoração cor-de-rosa, doces, churrasco e música boa, tudo preparado com muito carinho por pessoas queridas. “Sempre amei a cor rosa e sonhava com uma festa da Moranguinho quando era criança, mas na época, por questões financeiras, não foi possível. Hoje, esse sonho finalmente se tornou realidade”, contou emocionada com tanta alegria durante seu discurso.

Mais do que uma comemoração, o momento simbolizou a realização de um desejo antigo e a reafirmação de que nunca é tarde para celebrar a vida com aquilo que nos faz felizes. Raquel também fez questão de agradecer ao esposo, Nelson Barreto do Nascimento, pelo apoio e parceria. “Sonho sonhado junto é realidade”, afirmou com gratidão.

A festa foi mais do que uma homenagem à infância, foi um exemplo inspirador de que os sonhos não têm prazo de validade.