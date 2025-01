Aos 65 anos, falece o conhecido hippie Jefinho

Jeferson José Boschini, um dos mais conhecidos hippies do estado do Mato Grosso do Sul, faleceu neste domingo (05), em Aquidauana, aos 65 anos de idade. Carinhosamente chamado como "Jefinho" por todos que o conheciam, o artista era natural da cidade de Araraquara, em São Paulo, mas escolheu o Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, para viver o seu jeito simples e alegre. Com sua arte, conheceu diversos países do mundo e era considerado um dos hippies mais antigos do MS.

Muito querido por todos, Jefinho precisou se instalar em Aquidauana nos últimos anos devido a complicações de sua saúde e após alguns dias internados morreu no Hospital Regional.

Seu velório acontecerá na Igreja São João Batista de Piraputanga e o velório do cemitério do Distrito, às 17 horas deste domingo (05).

Apaixonado por Rock e por antiguidades, Jefinho era considerado o fã número 1 do Encontro de Relíquias de Aquidauana. Revia os amigos e aproveitava para comercializar as suas peças de artesanato feita com sementes da região.