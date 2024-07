Aos 69 anos, Wilson é destaque em etapa de canoagem em Piraputanga

Ronald Régis/ O Pantaneiro

O distrito de Piraputanga, localizado em Aquidauana, sediou no último final de semana, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, e um competidor se destacou não apenas pela técnica. Wilson Hiroshi Hayashi, campo-grandense de 69 anos, mostrou que idade e desafios são apenas detalhes diante da paixão pelo esporte.



Em uma entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Hayashi revelou que a canoagem é sua grande paixão há mais de duas décadas.

"É o que me motiva todos os dias, me faz esquecer da idade e de qualquer limitação que possa existir", afirmou o esportista. Além da canoagem, ele mantém uma rotina ativa, incluindo prática regular de academia e outros esportes.



No evento realizado nas corredeiras do Rio Aquidauana, Hayashi competiu ao lado de seu filho, que também compartilha o amor pelo esporte e o acompanha nos treinamentos.

Wilson Hiroshi Hayashi, campo-grandense de 69 anos - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

As modalidades clássica e sprint proporcionaram desafios intensos aos participantes, reunindo canoístas de todo o Brasil em um espetáculo de habilidade e determinação.



Organizado pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), em colaboração com a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS) e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), o campeonato recebeu apoio fundamental do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), da Prefeitura Municipal de Aquidauana e da Fundação de Esporte do Município de Aquidauana (Fema).

As disputas foram marcadas por intensidade e emoção, refletindo o comprometimento dos atletas em enfrentar as desafiadoras águas do Rio Aquidauana.



Hayashi, com sua história de superação e dedicação, é um exemplo vivo do poder transformador do esporte, inspirando não apenas seus colegas competidores, mas também todos aqueles que acompanham sua jornada.