Aos 98 anos, Nercy transforma viagens em celebrações inesquecíveis ao lado da família

Esqueça a ideia de que o tempo corre contra nós. Para o produtor rural aposentado Nercy Soares dos Santos, que já morou em Aquidauana e ainda mantém familiares no município como a filha Esterlita Muller e netos, o tempo é matéria-prima para construir memórias e fortalecer laços.

Residindo em sua fazenda em Bonito MS, aos 98 anos, Nercy demonstra que longevidade pode caminhar lado a lado com disposição e entusiasmo. Com lucidez e bom humor, ele tem feito das viagens em família uma marca registrada. “Em primeiro lugar, eu amo demais a minha família toda”, afirma, frase que resume a filosofia de vida do patriarca.

No ano passado, ele reuniu filhos, netos e agregados em um cruzeiro que entrou para a história da família. Desta vez, o destino escolhido foi o litoral nordestino. Na última semana, parte da família Soares dos Santos embarcou para Alagoas, sob a liderança animada de Nercy, para dias de descanso e convivência em um resort à beira-mar.

Durante a estadia, entre mergulhos e refeições compartilhadas, o aposentado foi o centro das atenções — não pela idade, mas pela presença ativa. Conversa com todos, aconselha, conta histórias do passado e faz questão de ouvir cada integrante da família. Para ele, o maior patrimônio não está em bens materiais, mas nas experiências vividas juntos.

Os netos destacam que o verdadeiro valor da viagem não está no destino, mas nos momentos divididos à mesa e nas histórias relembradas. “Ele nos ensinou que é preciso parar e celebrar a vida em família”, resume a neta Lusiane Fredrich, que ajuda na organização dos encontros.

E os planos não param por aí. A ausência de alguns bisnetos e do tataraneto nesta viagem já tem data para ser compensada. Nercy prepara uma nova reunião familiar para outubro, quando pretende celebrar seus 99 anos cercado pelas cinco gerações da família e amigos próximos.

Com raízes em Aquidauana e vínculos que permanecem vivos na cidade, Nercy Soares dos Santos segue escrevendo sua própria história. Para ele, cada novo ano não é apenas uma marca no calendário, mas mais uma página preenchida com afeto, encontros e celebração da vida.