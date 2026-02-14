Acessibilidade

14 de Fevereiro de 2026 • 08:31

Apaixonado pelo campo, Indígena da Aldeia Bananal se forma em Veterinária

Durante a graduação, Lucas nunca deixou de lado suas raízes. Ao contrário, fez questão de carregar os ensinamentos da família, a cultura de seu povo e o compromisso de, no futuro, contribuir com a comunidade

Redação

Publicado em 14/02/2026 às 06:30

Atualizado em 14/02/2026 às 06:37

Arquivo Pessoal

Um exemplo de superação e conquista tem ganhado destaque em Aquidauana. O jovem indígena Lucas Jordão Jr., morador da Aldeia Bananal, celebrou a conclusão do curso de Medicina Veterinária, tornando-se exemplo na área e motivo de orgulho para sua comunidade.

Criado na Aldeia Bananal — localizada na região de Aquidauana — Lucas cresceu acompanhando a lida com o gado ao lado da família. Desde cedo, desenvolveu uma forte ligação com os animais e com o trabalho no campo, experiência que despertou nele o desejo de seguir carreira na área.

Ele iniciou sua trajetória escolar na própria escola da aldeia, onde concluiu o ensino médio. Mesmo diante dos desafios, sempre manteve vivos os sonhos e a determinação de ir além. Movido pelo amor e respeito aos animais, decidiu investir nos estudos e ingressar no curso de Medicina Veterinária — objetivo que exigiu anos de dedicação, esforço e superação.

Durante a graduação, Lucas nunca deixou de lado suas raízes. Ao contrário, fez questão de carregar consigo os ensinamentos da família, a cultura de seu povo e o compromisso de, no futuro, contribuir com a comunidade.

Agora formado, ele comemora a realização de um sonho construído com persistência. “Hoje, com muita alegria e orgulho, posso dizer: Lucas Jordão Jr. realizou seu sonho. Sou Doutor em Medicina Veterinária, prova viva de que a educação transforma vidas e que os sonhos do nosso povo também chegam longe”, destacou.

A conquista representa não apenas uma vitória pessoal, mas também um símbolo de inspiração para outros jovens indígenas da região, reforçando que o acesso à educação é ferramenta fundamental de transformação social e valorização das comunidades tradicionais.

